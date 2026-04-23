Stillestående forhandlinger lammer Danmark: Ålefiskere, statsborgere og bagere i venteposition

Uden en regering oplever danske ålefiskere, statsborgerskabssøgende og virksomheder som bagerier konsekvenserne af forsinkelser i lovgivningsarbejdet. Ålelicenser udstedes ikke, statsborgerskabssager ligger på is, og afgiftslettelser udsættes.

Danske ål er typisk 60 til 85 centimeter lange. I over 20 år har Thomas Ditlevsen og hans far fanget ål ved Karrebæksminde. Her bruger de ugentligt 60 timer på at hive ål op af fjorden og bugten ved den sydsjællandske by.

Men i disse måneder fanger far og søn ingen ål. Problemet er lavpraktisk, og de personer, der kan gøre noget ved det, sidder omkring et forhandlingsbord på Marienborg. I hvert fald noget af tiden. Vi står en måned inde i ålesæsonen og mangler stadig svar, siger ålefisker Thomas Ditlevsen.

Mens politiske forhandlinger trækker ud, oplever borgere og virksomheder i hele landet konsekvenserne af den manglende regering. Ålefisker Thomas Ditlevsen og hans far har mistet deres indtægt, da de ikke kan få udstedt ålelicenser, fordi ministerierne i øjeblikket fungerer som forretningsministerier. Thomas Ditlevsen har allerede tabt 70.000 kroner den seneste måned og er nødt til at tage andet arbejde, som at slå fortøjningspæle i og vedligeholde lystbådehavne. Han beskriver, at der ikke er råd til luksus eller fornøjelser.

Situationen er frustrerende, da han er afhængig af licensen for at kunne udøve sit levebrød. Også Ralia Almas, en jurastuderende i Aarhus, er fanget i venteposition. Hun afventer en beslutning om dansk statsborgerskab, som skulle have været behandlet i Folketinget i marts, men faldt bort med valgudskrivelsen. Ralia, hvis forældre er fra Irak, har boet hele sit liv i Danmark og frygter, at et nyt flertal i Folketinget ikke vil godkende hendes ansøgning.

Forsinkelsen skaber usikkerhed omkring hendes fremtidige studier, herunder muligheden for at deltage i studieture uden for EU og udvekslingsprogrammer. Hun føler sig magtesløs og frustreret over, at hendes liv er sat på pause. Ligeledes venter bageriet Bak’s Bakery og Deli i Middelfart på en regering, der kan genoptage behandlingen af et lovforslag om at fjerne afgiften på chokolade, hvilket ville spare dem 26 kroner per kilo chokolade på deres lager af over 1000 kilo restchokolade.

Disse eksempler illustrerer, hvordan den politiske situation direkte påvirker almindelige menneskers liv og virksomheders økonomi





