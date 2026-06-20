Stille krise i dansk grøntsags- og frugtproduktion: Branchen er under afvikling

Danske grøntsager og frugter er ved at blive glemt, og flere sorter er i fare for at uddø. Advarslen kommer fra Madkulturen, der kalder det en stille krise, der har fundet sted i 60 år. Uden politiske tiltag og mere betalingsvillighed hos forbrugerne risikerer Danmark at miste sin egen produktion og blive afhængig af import. Producenterne kæmper med lavt overskud, aldrende ejere og konkurrence fra billigere udenlandske varer. Samtidig trues produktionen af klimaforandringer i Sydeuropa. Der er dog håb: Samarbejde mellem 35 fødevareaktører sigter mod at tredoble den danske andel til 50 procent i 2050, og detailhandlen forhøjer deres ambitioner. For at lykkes kræves det politiske handling, ny uddannelse og støtte fra forbrugerne.

Vi køber gladeligt dansk mælk, smør og bacon. Men danske grøntsager og frugter er blevet glemt - og snart kan flere sorter være væk, lyder advarsel.

Hvis ikke den danske grøntsags- og frugtproduktion skal uddø, er politiske tiltag og en større betalingsvillighed hos forbrugerne helt afgørende, lyder et opråb fra videns- og forandringsinstitutionen Madkulturen. Men i øjeblikket går det den modsatte vej, og der er brug for en massiv indsats nu, hvis ikke vi i fremtiden skal være afhængige af andre landes produktion.

Sådan lyder advarslen fra branchen og fra Madkulturen, som er en selvejende videns- og forandringsinstitution, som hidtil har ligget under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. - Jeg kalder det for den stille krise. Det er foregået i 60 år, uden at vi helt har opdaget, at vi er ved at afvikle vores frugt og grøntproduktion i Danmark, siger Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen.

Rosenkål, hvide salatløg og ærter til frost er eksempler på nogle af de grøntsager, der ikke længere bliver produceret bredt i Danmark. - Branchen er under afvikling. Punktum. Det holder ikke meget længere, siger Judith Kyst.

Når vi kan købe billige tomater og agurker fra Spanien, vil nogle måske spørge, hvorfor det er vigtigt, at grøntsagerne også produceres i Danmark.fra Fødevarestyrelsen konkluderede i 2024, at Danmark i tilfælde af en fødevarekrise ikke vil kunne producere nok frugt og grønt til at være selvforsynende. Samtidig bliver produktionen af frugt og grønt i Sydeuropa i stadig højere grad påvirket af klimaforandringer.

I Europa som helhed er afgrødetabet som følge af voldsomt vejr steget med op til 30 procent i løbet af det seneste årti ifølge FN's kllimapanel,- Det vil være et stort tab for vores madkultur, hvis vi mister den danske produktion af frugt og grønt. Vi har fantastiske jordbundsforhold og det rette klima. Vi har en stor rigdom i vores råvarer. Det er virkelig et tab, hvis vi ikke har en ordentlig produktion, siger hun.

En generel udfordring hos de danske frugt- og grøntsagsproducenter er, at de er presset af konkurrence fra udlandet og har et lavt økonomisk overskud i deres forretning, hvilket gør det svært at finansiere nye investeringer. Samtidig er gennemsnitsalderen blandt ejerne 62 år, og der mangler unge kræfter til at tage over. Derfor risikerer flere produktioner at lukke i den nærmeste fremtid, hvis ikke de opkøbes, forklarer Judith Kyst.

Et af landets mere moderne gartnerier er Østervang på Stevns, som igennem en årrække har arbejdet hen imod at blive fossilfri og selvforsynende med energi. Selvom gartneriet har investeret i "alt, hvad vi kan komme i nærheden af" af robotter, så er det svært at vinde i kampen mod lave lønninger i eksempelvis Marokko og deraf billigere varer derfra, fortæller den 53-årige direktør, Peter Krage. - Samtidig står vi med en CO2-afgift, en transportafgift og en emballageafgift.

Politikerne kommer den ene gang efter den anden med velmenende initiativer, men det er totalt dræbende for erhvervet og så administrativt hårdt, at unge mennesker ikke ønsker at deltage, siger han. I øjeblikket er gartneriets største hovedpine imidlertid manglende adgang til det danske elnet, der som bekendt er i store problemer på grund af - Vi skal være fossilfri og bruger derfor sol- og vindenergi.

Hvis vi ikke får adgang til elnettet, bliver vi nødt til at reducere vores nuværende produktion, siger Peter Krage. Den seneste tid er flere blevet klar over, at det står skidt til på området, og derfor er flere initiativer allerede sat i gang.til at vende krisen for dansk frugt og grønt, og tidligere i år gik 35 fødevareaktører - herunder producenter, supermarkeder, organisationer og eksperter - sammen om at handle på disse forslag.

Målet er, at 50 procent af grøntsagerne og frugten på det danske marked i 2050 skal være produceret i Danmark. Det svarer cirka til en tredobling i forhold til det nuværende niveau. - Der er vitterligt lys forude. Men selvom dialogen nu er bedre end før, og villigheden er større end nogensinde, så er det stadig op ad bakke.

Fordi det er så massivt, det som skal til. Der skal dælme sættes magt og agt bag, før det her kan lykkes, siger Judith Kyst. Politikerne skal forbedre rammevilkår og løfte byrder, så producenterne får en bedre forretning. Der skal oprettes en uddannelse som grøntsagsgartner, så en ny generation bliver klar til at overtage erhvervet.

Forbrugerne skal købe flere danske frugter og grøntsager, selvom det ikke altid er de billigste varer på hylderne. Nogle steder i detailhandlen er man allerede gået i gang. Dagrofa, der ejer supermarkedskæderne Meny, Spar og Min Købmand, lancerede sidste år initiativet " Via kampagner, langsigtede købsaftaler med producenterne med mere har Dagrofa sat som mål, at koncernen vil øge sit indkøb af dansk frugt og grønt med 10 procent frem mod 2030.

Men det går over al forvenning, så nu er ambitionen hævet til 20 procent frem mod 2030. Jaxstyle flytter til Thiste





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