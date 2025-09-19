Stilhedens kraft, højtbegavede børn, Picasso-maleri og andre aktuelle nyheder

Nyheder fra ind- og udland: Det mest stille rum i verden, højtbegavede børn på Inge Lehmann Skolen, Picasso-maleri på auktion, politiske intriger, sensommervejr, musik og mere.

Et lydstudie i Minnesota er blevet kåret som det mest stille rum i verden, en bedrift der sætter nye standarder for lydisolering og ro. Denne bemærkelsesværdige præstation har vakt opsigt langt ud over landets grænser og illustrerer en voksende interesse for at skabe rum, hvor man kan flygte fra hverdagens larm og finde indre fred.

For at perspektivere denne unikke oplevelse, besøger Go' morgen Danmarks vært, Mikkel Kryger, den nordeuropæiske pendant, beliggende i Lyngby, og dykker ned i den bemærkelsesværdige oplevelse af total stilhed. Kryger undersøger, hvordan den komplette mangel på lyd påvirker kroppen og sindet, og han udforsker de mentale og fysiske effekter af at være i et miljø uden lyd. Dette indslag giver seerne mulighed for at forstå, hvordan stilhed kan være en luksus og en kilde til velvære, og hvordan sådanne rum kan bruges til alt fra meditation og afslapning til dybere koncentration og kreativitet. Mikkel Krygers besøg i Lyngby er en spændende rejse ind i en verden af stilhed og en reminder om vigtigheden af at finde ro i en verden fuld af larm.\Inge Lehmann Skolen nær Kolding er en skole dedikeret til at udfordre og støtte højtbegavede børn, et initiativ der tilbyder en unik læringsoplevelse for unge, der ofte kan føle sig misforstået i det traditionelle uddannelsessystem. En af disse elever er den 12-årige Andrea Kastberg Rasmussen, der med en IQ på over 125 tilhører en gruppe af ekstraordinært intelligente børn, der blomstrer i et miljø, der er skræddersyet til deres behov. En ny serie fra TV Syd dykker ned i deres verden og følger tre af disse elever, der alle har det til fælles, at de har oplevet mistrivsel i folkeskolen, og som nu finder tryghed og udfordringer på Inge Lehmann Skolen. Serien udforsker deres dagligdag, deres udfordringer og deres håb for fremtiden, og giver et indblik i, hvordan skolen hjælper dem med at trives både fagligt og socialt. Serien er særligt relevant, da den sætter fokus på vigtigheden af at identificere og støtte højtbegavede børn, og hvordan man bedst kan imødekomme deres unikke behov for at trives og udvikle deres potentiale fuldt ud. Serien viser også udfordringerne ved at navigere i det almindelige uddannelsessystem som et højtbegavet barn og belyser vigtigheden af specialiserede skoler som Inge Lehmann Skolen.\Der er også nyheder om et Picasso-maleri, der er dukket op efter 80 år og nu er klar til auktion i Paris, et bevis på kunstens evige tiltrækningskraft og den spænding, der omgiver kunstens verden. Maleriet er vurderet til otte millioner euro og repræsenterer en vigtig begivenhed for kunstsamlere og historikere. Men nyhederne omfatter også dansk politik, hvor Mona Juul (K) tilsyneladende forsøger at charmere sig ind hos Troels Lund Poulsen (V) i håb om at sikre ham positionen som blå bloks statsministerkandidat. Besserwisserne vurderer hendes strategi og giver et indblik i de politiske spil og intriger, der præger det danske politiske landskab. I mellemtiden nyder store dele af Europa sensommervejret, med temperaturer der spænder fra omkring 25 grader i Danmark til næsten 30 grader i nabolandene Tyskland og Polen. I musikverdenen er der en interessant historie om Natasja Saads møde med produceren Pharfar, hvor superhittet 'Calabria' i første omgang ikke imponerede Pharfar, men senere tog publikum med storm i Rødovre Centrum. Også affaldssortering er på tapetet, hvor 86-årige Gunnar Kjems kæmper for en central affaldssortering i sin forening, selvom miljøordfører Thomas Monberg fastholder den nuværende ordning. Samtidig er der international interesse i den amerikanske tv-station ABCs beslutning om at suspendere Jimmy Kimmels aftenshow, 'Jimmy Kimmel Live!', efter kritik af hans bemærkninger om et attentat. Øresundsmotorvejen blev desuden spærret på grund af massive vandmængder på kørebanen, og Øresundsbroen har været periodevist lukket, hvilket har skabt store trafikale problemer. I andre nyheder er der oplysninger fra tirsdagens pressemøde om beskeder, som Tyler Robinson ifølge politiet sendte efter mordet på MAGA-aktivist Charlie Kirk. Tennislegenden Björn Borg åbner op om sine op- og nedture i et nyt interview på TV 2, hvor han fortæller om sit liv og karriere i forbindelse med udgivelsen af en ny bog om ham. Endelig er der en udvikling i sagen mod Marius Borg Høiby, hvor den norske statsadvokat har holdt pressemøde og fremlagt anklager om 32 forhold, herunder fire voldtægter





tv2nyhederne / 🏆 17. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Stilhed Højtbegavede Børn Picasso Auktion Politik

Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Russisk ambassadør kalder dansk våbenindkøb 'ren galskab' | NyhederDen russiske ambassadør i Danmark kalder regeringens udmelding om at ville købe langtrækkende præcisionsvåben for 'ren galskab'.

Læs mere »

3.000 år gammelt armbånd forsvundet fra museum i Egypten | NyhederEngang sad guldarmbåndet med den runde lapis lazuli på håndleddet af Amenemope, som var farao i Egypten omkring år 1.000 før vores tidsregning. I 1940 blev det så fundet i hans grav og endte på Det Egyptiske Museum i Kairo.

Læs mere »

For mange boligejere ignorerer vigtig detalje: Kan koste massive skader, der er dyre at udredeEfteråret er det oplagte tidspunkt at få styr på det.

Læs mere »

FC København havde det hele, men måtte nøjes med det halve i storslået dramaFC København smed føringen to gange mod Bayer Leverkusen, der kunne rejse hjem til Tyskland med 2-2.

Læs mere »

Kronprinsesse Mette-Marit pauser pligterne i en måned: 'Jeg burde have gjort det noget før' | NyhederNorges kronprinsesse Mette-Marit har siden 2018 været kroniker med lungefibrose, men det er først nu, at hun har valgt at intensivere behandlingen af sygdommen, som blev forværret for et halvt år siden.

Læs mere »

Sendte elever afsted på mission: - Det er det vildeste sociale rystesammenarrangementEleverne skulle gå 100 kilometer rundt om Ringkøbing Fjord.

Læs mere »