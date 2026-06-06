Stigning i organdonationer efter kronprinsesse Mette-Marits tilstand

Efter nyheden om, at den norske kronprinsesse Mette-Marit er sat på venteliste til en transplantation, er antallet af nye organdonorer steget revolutionerende i Norge. Tal viser en vækst på over 30 gange siden meddelelsen, hvilket giver håb for de hundreds af patienter, der venter på et nyt organ. Artiklen indeholder detaljer om stigningen, its konsekvenser og udtalelser fra officielle kilder.

Antallet af tilmeldte organdonorer er over 30 gange så højt i Norge efter meldingen om, at den norske kronprinsesse Mette-Marit står på venteliste til en transplantation.

Ifølge Aleksander Sekowski, som er informationschef hos Organdonationsfonden i Norge, var det gennemsnitlige antal af udfyldte donorkort i maj på 70 om dagen. Torsdag var det tal på 312, og fredag var de oppe på 2.178. Det er 31 gange så højt som antallet i maj. Informationschefen fortæller videre, at der ikke er nogen tvivl om, at den store stigning skyldes opmærksomheden omkring kronprinsessens helbred og det faktum, at hun nu står på venteliste til at modtage en transplantation.

Han fortæller, at når så mange mennesker har takket ja til at være organdonorer, giver det håb til de over 600 patienter i Norge, der i dag venter på et nyt organ. Hendes tilstand er den seneste tid forværret, og ifølge nyhedsbureauet NTB bliver en patient først sat på venteliste til en transplantation, når den forventede levetid er på et til to år uden indgrebet





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