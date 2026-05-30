Stigning i Butikstyveri: Udenlandske Statsborgere Udgør Mere end Hver Tredie Dømt

Ny analyse fra De Samvirkende Købmænd viser, at andelen af udenlandske statsborgere blandt dømte for butikstyveri er steget markant siden 1995 og udgør nu over 35 procent. Samtidig stiger antallet af anmeldelser, og problemet koster branchen milliarder. Krævet bliver et tættere samarbejde og mere målrettet brug af udvisning.

I Danmark anmeldes der gennemsnitlig 74 butikstyverier dagligt, hvilket illustrerer et omfattende og voksende problem indenfor detailhandlen. Ifølge en ny analyse fra De Samvirkende Købmænd (DSK) udgør udenlandske statsborgere i dag mere end hver trediste person, der dømmes for butikstyveri, mens de i 1995 var under hver femte.

Dette stigning antager et klart mønster ifølge DSK's administrerende direktør, Jannick Nytoft, der understreger, at problemet ikke er en statistisk tilfældighed, men kræver en målrettet indsats fra myndighederne. Udviklingen er bekymrende, fordi butikstyveri i stigende grad er et grænseoverskridende kriminalitetsproblem. Analyse viser også, at Norge i seks ud af syv år har været blandt top ti-landene for butikstyve, hvilket understreger den internationale karakter. Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at udvisning sjældent anvendes som straf.

Nytoft antyder, at det ikke handler om at kriminalisere alle udlændinge, men at gentagne mønstre fra specifikke lande bør føre til et tættere samarbejde mellem Danmark og de berørte nationer. I 2025 blev der anmeldt over 27.000 butikstyverier, en stigning på 76 procent på fem år. De Samvirkende Købmænd vurderer, at de årlige omkostninger for branchen overstiger to milliarder kroner, eksklusive udgifter til sikring, vagter, overvågning og aflåsning.

Derfor opfordrer foreningen til et styrket samarbejde mellem politi, myndigheder og detailhandlen, bedre inddrivelse af bøder og en mere målrettet brug af udvisning som afskrækkelses middel. Denne udvikling stiller krav om en helhedsorienteret strategi, der kombinerer forebyggelse, håndhævelse og internationalt samarbejde for at Tackle den stigende butikstyveri





