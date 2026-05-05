Stigende priser tvinger dyreelskere til at træffe svære valg

Stigende priser på dyrlægeregninger og foder presser dyreejere som Tina Nielsen i Feldborg, der frygter at måtte reducere antallet af dyr. Dyrlæge Rikke Fast opfordrer til grundig research og forsikring.

Tina Nielsen er en stor dyreelsker, og hendes familie i Feldborg har gennem årene haft et imponerende antal dyr. Tidligere talte bestanden over 100 dyr, men på grund af stigende omkostninger er antallet nu reduceret til 62.

Tina Nielsen udtrykker bekymring for fremtiden og frygter, at de må sige farvel til endnu flere af deres dyr, hvis priserne fortsætter med at stige. Hun understreger, at dyrene er en prioritet, men at det er afgørende, at de har råd til at forsørge dem ordentligt. Særligt dyrlægeregninger og foderpriser er steget markant, hvilket lægger et stort pres på familiens økonomi.

Tina Nielsen nævner specifikt, at hun bruger omkring 30.000 kroner om året på dyrlægeregninger, og at hun frygter, at de må træffe svære beslutninger om at afskedige ældre heste, hvis situationen forværres. Hun pointerer dog, at hun hellere vil bruge pengene på dyrenes velfærd end på andre former for forbrug, da glæden ved at have dyr i hverdagen er uvurderlig.

Hun beskriver den daglige kontakt med glade dyr, der søger selskab og tryghed, som en kilde til stor glæde og tilfredsstillelse, der overgår selv en ferie. Ifølge Danmarks Statistik har prisen for dyrlægebesøg steget mere end fem gange så hurtigt som den generelle prisudvikling de seneste to år. Denne udvikling mærkes tydeligt af familier med mange dyr, som Tina Nielsens. Dyrehospitalet i Viborg, under ledelse af dyrlæge Rikke Fast, har dog ikke oplevet lige så drastiske prisstigninger.

Rikke Fast forklarer, at klinikken har udvidet sine tilbud med avancerede undersøgelser som MR-scanninger, hvilket naturligt har medført merudgifter. Hun understreger, at deres priser primært har fulgt inflationen og afspejler de forbedrede muligheder for diagnosticering og behandling, som de tilbyder. Rikke Fast påpeger, at kæledyrsejere i dag har andre forventninger og ønsker en præcis diagnose, hvilket kræver mere avancerede undersøgelser.

Hun opfordrer derfor potentielle kæledyrsejere til at indhente information fra andre ejere om de forventede udgifter, ligesom man ville gøre ved køb af bil eller planlægning af familieforøgelse. Hun anbefaler også at overveje en forsikring for at minimere risikoen for uforudsete regninger. Tina Nielsen fremhæver, at det at have dyr ikke er en selvfølge, men en forpligtelse, der kræver økonomisk ansvarlighed.

Hun er dog fast besluttet på at prioritere dyrenes velfærd, selvom det betyder, at hun må skære ned på andre områder af familiens forbrug. Hun beskriver den tætte relation til dyrene som en kilde til glæde og mening i hverdagen, og hun kan ikke forestille sig livet uden dem. Rikke Fast understreger vigtigheden af at være realistisk omkring de økonomiske konsekvenser ved at anskaffe sig et kæledyr og opfordrer til grundig research og planlægning.

Hun påpeger, at udgifterne ikke kun omfatter foder og dyrlægebesøg, men også løbende omkostninger som forsikring, pleje og eventuelle uforudsete udgifter. Begge kvinder er enige om, at det er afgørende at prioritere dyrenes velfærd og sikre, at de får den nødvendige pleje og opmærksomhed, men at det også kræver en ansvarlig tilgang til økonomien





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dyrehold Økonomi Dyrlæge Priser Kæledyr Dyrevelfærd Inflation Familieøkonomi Danmarks Statistik Viborg Dyrehospital

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ny TV 2 Krimiserie ‘Fristelsen’ Afslører Den Mørke Verden Af Syntetiske StofferTV 2 annoncerer en ny krimiserie, ‘Fristelsen’, der undersøger den stigende narkokriminalitet og afhængighed af syntetiske stoffer i Danmark. Serien følger efterforskningsleder Nora Søby og hendes team i deres kamp mod en dødelig ny type piller, der truer unge menneskers liv.

Read more »

Fødevarecheck udbetales til millioner af danskereOver to millioner danskere modtager i maj og juni en skattefri fødevarecheck som økonomisk hjælp til stigende priser. Beløbet varierer, men kan nå op til 5.000 kroner per husstand. Ordningen er dog mødt med kritik for at ramme for bredt.

Read more »

Stigende priser rammer udsatte familier hårdtUndersøgelse viser at 79 procent af økonomisk udsatte familier oplever forringet trivsel pga. stigende priser. Familier skærer ned på basale fornødenheder som mad, medicin og tandlægebesøg. Topdirektørers lønstigning overgår almindelige lønmodtageres markant. Greenpeace tilbyder vandtest for nitrat i Aalestrup og Svenstrup.

Read more »

Pulitzerpriserne 2024 hylder undersøgende journalistik og Trump-dækningÅrets Pulitzerpriser er blevet uddelt og fremhæver undersøgende journalistik, især dækningen af Donald Trumps præsidentskab, i en tid med stigende pres på amerikanske medier.

Read more »

Oceaner af rigdomOffshore. Hvad har krigen i Ukraine, polariseringen i USA og den stigende ulighed i Danmark tilfælles? Et globalt netværk af skuffeselskaber og frihandelszoner, forklarer Peter Meedom i en ny bog om den største trussel mod Vesten, som Vesten endda selv har skabt.

Read more »

Stigende oliepriser gør kloakprojekter dyrere: Og regningen kan lande hos digOliepriser får plastikrør til at stige med op til 40 procent, og det kan betyde, at husejere skal betale mere for kommunernes planlagte anlægsprojekter.

Read more »