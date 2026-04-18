Stigende pres på voksentandplejen i Herning: Ældre borgere og særlige behov kræver nye løsninger

Herning Kommune står over for en voksende udfordring med voksentandplejen. Stigende antal ældre, der beholder deres egne tænder, og borgere med særlige fysiske eller psykiske behov skaber et pres på de eksisterende faciliteter. En potentiel flytning af tandplejen til en ny, bedre udstyret klinik i det nordlige Herning diskuteres.

På Snejbjerg Skole i den vestlige del af Herning findes en tandklinik, der i øjeblikket oplever et markant pres på sin voksentandpleje. Årsagen hertil er primært en stigende andel af ældre borgere, der i dag vælger at beholde deres naturlige tænder længere frem for at benytte sig af gebis. Denne tendens medfører en øget belastning for tandlægerne, ikke blot i Herning Kommune , men på tværs af hele landet, hvilket Tandlægeforeningen bekræfter.

Problematikken har nu været genstand for drøftelse i Hernings Kommunes Børne- og Familieudvalg. Udvalgets formand, Ulrik Hyldgaard (Venstre), udtaler, at udfordringerne vokser, og at der derfor arbejdes på at etablere en langsigtet løsning for at imødekomme behovene. Denne ændring i befolkningens sundhedsadfærd og generelle ældning betyder, at eksisterende strukturer må gentænkes for at sikre en optimal behandling for alle borgere, især dem med særlige plejebehov. Den såkaldte voksentandpleje er et tilbud til voksne borgere, som på grund af fysiske eller psykiske årsager ikke er omfattet af de gængse tandplejeordninger. Dette kan inkludere borgere med fysiske handicap eller dem, der af forskellige årsager ikke selv er i stand til at varetage deres personlige hygiejne og pleje. Disse borgere har et lovbestemt krav på en anden form for tandbehandling, som kommunerne er forpligtet til at tilbyde. Voksentandplejen i Herning Kommune har siden 2016 været samlet på Snejbjerg Skole. Siden da er antallet af patienter i voksentandplejen steget med hele 42 procent. Denne markante stigning resulterer i, at flere patienter nu henvises til andre klinikker, som ikke altid er optimalt udstyret til at håndtere de specifikke behov, der knytter sig til voksentandpleje. Nogle patienter i voksentandplejen kræver for eksempel specialudstyr som loftslifte for at kunne modtage den nødvendige behandling. Som en konsekvens af det stigende patientantal er Herning Kommune nu i gang med at undersøge mulighederne for at flytte patienterne i voksentandplejen til en anden klinik beliggende i det nordlige Herning. Udvalgsformanden vurderer, at denne nye lokation vil være bedre rustet til at håndtere det voksende antal patienter og deres specifikke krav. Det er en investering, der er nødvendig, men på længere sigt kan driften potentielt blive billigere. Ulrik Hyldgaard garanterer, at alle borgere vil have adgang til tandlægehjælp, indtil en permanent løsning er på plads. Tandlægeforeningen bekræfter, at udfordringerne med voksentandplejen ikke er isoleret til Herning Kommune. Mange kommuner landet over oplever en tilsvarende stigning i antallet af ældre borgere, der har behov for særlig tandpleje, herunder omsorgs- og specialtandpleje. Stine Mørcholdt, formand for offentligt ansatte tandlæger i Tandlægeforeningen, bemærker, at der generelt ses en større andel af borgere med behov for disse specialiserede tandplejetilbud. Hun beskriver det som en betydelig udfordring for de kommende år. For at afhjælpe problemet peger hun på flere mulige løsninger. Det kræver en øget ressourceallokering til etablering af flere klinikker, der specifikt kan varetage dette særlige område af tandplejen. Desuden er det essentielt at sikre, at personalet, der beskæftiges med voksentandpleje, besidder de nødvendige særlige kompetencer. Det korte, men klare budskab er, at der er behov for yderligere økonomisk finansiering. I Herning Kommune forventes en beslutning om en eventuel flytning af voksentandplejen fra Snejbjerg Skole til den nye klinik i det nordlige Herning at blive truffet af byrådet i løbet af efteråret, hvilket indikerer en aktiv indsats for at adressere den presserende situation





