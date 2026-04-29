Stigende pres på Trump: Popularitet falder markant

En ny måling viser et betydeligt fald i opbakningen til USA's præsident Donald Trump, drevet af økonomisk uro og krigen mod Iran. Målingen afslører det laveste niveau af godkendelse siden hans indsættelse.

Præsident Donald Trump s popularitet er under et stigende pres, blot få måneder efter hans indsættelse. En nylig meningsmåling afslører et markant fald i vælgernes godkendelse af hans præstationer, hvilket tegner et billede af en præsident, der kæmper for at fastholde opbakningen i en tid præget af både økonomisk usikkerhed og intensiverede internationale konflikter.

Denne udvikling er særligt bemærkelsesværdig, da den sker midt i en periode, hvor mange amerikanere er dybt bekymrede over stigende leveomkostninger og den eskalerende krig mod Iran, som USA indledte i samarbejde med Israel i slutningen af februar. Den økonomiske situation er forværret af krigens direkte indvirkning på energipriserne, hvor benzinpriserne er steget drastisk, primært som følge af forstyrrelser i transporten gennem det strategisk vigtige Hormuzstræde.

Dette stræde er en vital passage for en betydelig del af verdens olie- og gasforsyning, og enhver begrænsning af trafikken her har umiddelbare og mærkbare konsekvenser for den globale energimarkedsbalance. Målingen, udført af Ipsos for Reuters, viser, at kun omkring en tredjedel af de adspurgte udtrykker støtte til Trumps indsats som præsident.

Dette tal er et fald i forhold til en lignende måling fra midten af april, hvor opbakningen var lidt højere, og repræsenterer det laveste niveau af godkendelse, han har oplevet siden sin indsættelse i januar 2025. Tendensen er tydeligt nedadgående, idet næsten halvdelen af vælgerne oprindeligt udtrykte tilfredshed med hans præstationer ved indsættelsen. Den voksende utilfredshed er tæt knyttet til de økonomiske udfordringer, som mange amerikanere står overfor, og den bekymring, der er forbundet med den militære intervention i Iran.

Krigen har ikke blot ført til højere energipriser, men har også skabt en generel følelse af usikkerhed og frygt for yderligere eskalering af konflikten. Derudover er der bekymringer over de potentielle langsigtede konsekvenser af krigen for den regionale stabilitet og USA's forhold til andre lande i Mellemøsten. Den politiske situation er yderligere kompliceret af en række interne udfordringer, herunder splittelse inden for det republikanske parti og stigende krav om ansvarlighed fra oppositionen.

Det er vigtigt at bemærke, at en del af svarene i målingen blev indsamlet før en alvorlig sikkerhedshændelse ved den årlige korrespondentmiddag i Washington D.C. En bevæbnet mand forsøgte at få adgang til arrangementet, hvilket førte til aflysning af middagen, hvor præsident Trump skulle have deltaget. Heldigvis lykkedes det ikke gerningsmanden at trænge ind i lokalet, og han blev hurtigt anholdt og sigtet for attentatforsøg.

Denne hændelse har naturligvis øget spændingerne og bekymringerne omkring sikkerheden, men det er uklart, hvilken indflydelse den vil have på den langsigtede udvikling i præsidentens popularitet. Selvom opbakningen fortsat er relativt høj blandt republikanske vælgere, hvor et flertal stadig støtter præsidenten, viser målingen også, at en betydelig andel af hans egne vælgere er kritiske over for hans økonomiske politik.

Dette indikerer, at der er en voksende skepsis inden for hans egen vælgerbase, og at han står overfor en udfordring med at forene forskellige interesser og holdninger. Målingen er baseret på svar fra lidt over 1.000 registrerede vælgere i USA og har en statistisk usikkerhed på tre procentpoint, hvilket betyder, at resultaterne skal fortolkes med forsigtighed





