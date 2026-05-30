Stigende elpriser, køligere vejr og god stemning i sport efter Giro d'Italia

Elprisen i Danmark er steget fra 61 til 75 øre/kWh i maj grundet lav vind‑ og solproduktion samt atomnedlukninger i nabolandene. DMI varsler køligere temperaturer og mere vind i Jylland. Samtidig har en brand i Silkeborg‑området været slukket, en unfounded påstand om træsprit blev afvist, og Jonas Vingegaard får ros fra canadiske fans efter Giro d'Italia.

I de første måneder af 2024 så vi en behagelig nedtur i elpriserne, men i maj vendte trenden brat. I april slog den gennemsnitlige pris på el ned til 61 øre per kilowatt‑time, men allerede i maj er den steget til ca. 75 øre på landsplan.

Ifølge Mads Brøgger, direktør for Norlys' energiforretning, skyldes dette primært en lavere produktion fra vind‑ og solkraft i store dele af Europa sammenlignet med den sædvanlige sæson. Samtidig har både Sverige og Finland i perioder haft deres atomkraftværker lukket til vedligeholdelse, hvilket også har presset de nordiske elpriser op. Selvom maj endnu ikke er afsluttet, forventer Norlys, at den højere pris vil blive ved, indtil både vejrforholdene og produktionen af vedvarende energi stabiliserer sig igen.

Samtidig melder Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) om et markant vejrskifte. Efter flere dage med sol og varme over hele landet, vil kommende weekender byde på køligere temperaturer og flere skyer. Den kommende lørdag forventes temperaturerne at holde sig mellem 13 og 20 grader, med de laveste temperaturer langs den jyske vestkyst. Vinden vil komme fra vest og vil variere fra let til frisk, men i det nordlige Jylland kan der forekomme kortvarige hårde vindstød ved kysterne.

Dette påvirker både landbrugs- og energisektoren, da mindre solskin reducerer udbyttet fra solcelleanlæg, mens kraftigere vind kan give kortvarige fordele for vindkraften, men også øge behovet for ekstra reserveproduktion. I andre nyheder har en brand i en fireløbsgård mellem Silkeborg og Viborg i Højbjerg ved den ene dag blevet slukket uden personskade, men med nogle høns, der måtte flygte fra flammerne. Brandvæsenet måtte vælte en gavl for at sikre, at ilden var helt slukket.

På den anden side har den danske cykelhelt Jonas Vingegaard, der deltog i Giro d'Italia, fået ros fra canadiske fans, som udtalte, at verden har brug for flere uselviske sportsudøvere som ham. Vingegaard udtrykte stor glæde over holdkammeraten Sepp Kuss' sejr i den 19. etape og fremhævede den holdånd, der ligger til grund for succeserne.

På hjemmefronten har Ringkøbing‑Skjern Kommune afsluttet en undersøgelse, hvor en påstand om, at Malene Vestergaard Andersen skulle have gjort sin egen søn blind med træsprit, blev afvist for manglende beviser. Endelig har familier med børn i Danmark ventet på udbetalingen af den nye fødevarecheck, der i juni vil blive overført automatisk i en størrelse på enten 2.500 eller 5.000 kroner, afhængig af om man modtager fuld eller delt børne‑ og ungeydelse.

Disse checks markerer et væsentligt økonomisk tiltag for omkring en halv million børnefamilier, som nu kan få ekstra likviditet til mad og daglige udgifter





