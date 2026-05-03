Stigende brændstofpriser fører til ekstra opkrævninger hos danske rejsekunder

Tusindvis af danske rejsekunder er blevet ramt af ekstra opkrævninger på grund af de stigende brændstofpriser. Primo Tours har sendt brændstoftillæg til 4.500 kunder, hvilket har ført til frustration blandt nogle rejseglade danskere. Rejsebureauet forklarer, at de ekstreme prisstigninger har gjort det nødvendigt, men Forbrugerrådet Tænk giver råd om, hvordan man kan klage over uventede ekstraomkostninger.

De ekstra opkrævninger fra det danske rejseselskab Primo Tours til kunder breder sig som en steppebrand. De voldsomt stigende priser på flybrændstof har sendt en ekstra regning til tusindvis af kunder hos blandt andre Primo Tours, der sammen med Bravo Tours er en del af den danske rejsekoncern Travelheart Family .

I alt 4.500 kunder har modtaget et såkaldt 'brændstoftillæg' fra det Ringkøbing-baserede rejseselskab, der forsøger at dække de stigende omkostninger på grund af de historisk høje brændstofpriser. Kasper Tangsig, PR & Marketingchef i Primo Tours, forklarer i en mail til B.T. , at selskabet ikke ønsker at belaste kunderne yderligere, men at de ekstreme prisstigninger på flybrændstof har gjort det nødvendigt.

Vi ønsker selvfølgelig ikke at opkræve ekstra fra vores gæster, som allerede har betalt for deres ferie, men på grund af de helt ekstraordinære prisstigninger på flybrændstof, ser vi os nødsaget til at opkræve et brændstoftillæg pr. gæst for at dække en andel af de øgede omkostninger, lyder det fra Kasper Tangsig. Bjarne Jensen og hans hustru er blandt dem, der er blevet ramt af de ekstra omkostninger.

Parret skal betale 219 kroner ekstra pr. person for en uges ferie i Grækenland, hvilket har fået Bjarne Jensen til at erklære, at de aldrig mere vil rejse med Primo Tours. Vi rejser aldrig med dem igen, siger Bjarne Jensen, der er gået på pension og bor i Randers. Kasper Tangsig har udtrykt forståelse for Bjarne Jensens frustration, men understreger, at langt de fleste kunder forstår nødvendigheden af tillægget.

Når der opstår helt ekstraordinære situationer, som dem, vi ser lige nu, kan det blive nødvendigt med en ekstra opkrævning, og det har langt de fleste af vores gæster stor forståelse for, forklarer han. Vicedirektøren i Forbrugerrådet Tænk har givet råd om, hvordan man kan klage, hvis man modtager en uventet ekstraregning på grund af stigende brændstofpriser. Forbrugerne opfordres til at undersøge deres rejsevilkår og kontakte selskabet, hvis de mener, at opkrævningen er uretfærdig.

Samtidig anbefales det at søge rådgivning hos Forbrugerrådet, hvis man ikke kan nå enighed med rejsebureauet. Den aktuelle situation viser, hvor sårbare rejsebureauer og kunder er over for pludselige prisstigninger på brændstof, og det rejser spørgsmål om, hvordan man bedst håndterer sådanne udfordringer i fremtiden. Rejsebranchen står over for en udfordring med at balancere økonomisk stabilitet og kunderes forventninger, især i en tid med ustabile brændstofpriser





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rejsebureauer Brændstofpriser Ekstra Opkrævninger Forbrugerrådgivning Travelheart Family

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Regeringen skal prioritere elnettet pga. datacentreEnerginet oplever et enormt pres på elnettet grundet stigende efterspørgsel, især fra datacentre. Uden politisk handling risikerer man yderligere forsinkelser i tilslutningen af nye virksomheder til elnettet.

Read more »

Energi og Forsvar: En Nødvendig Sammenhæng i en Usikker TidUgens Transformator undersøger sammenhængen mellem energi og forsvar, rekrutteringsudfordringer i forsvaret, og kapaciteten i det danske elnet i lyset af den stigende elektrificering.

Read more »

Så meget har de stigende benzinpriser kostet en almindelig bilistSiden 1. marts er prisen på benzin steget med cirka tre koner pr. liter.

Read more »

63-årig Hans sparer tusindvis på smør: "Smager som Lurpak"Stigende smørpriser får danskere til at søge billigere alternativer. Hans sparer 6.000 kroner årligt ved at købe smør i udlandet, og mener kvaliteten er den samme som Lurpak. Fødevarechecken ruller ud i næste uge, men udbetalingen kan forsinkes.

Read more »

Stigende pres på Rusland i Ukraine: Tabstal og intern utilfredshed vokserUdviklingen i Ukraine tegner et mere negativt billede for Rusland end forventet, med store tab og voksende utilfredshed i befolkningen. Ukraine fortsætter med at generobre territorium.

Read more »

Luftfartsindustrien frygter konkursbølge til efteråret – stigende brændstofpriser og Mellemøsten-konflikt skaber bekymringTopchefer i lavprisselskaber advarer om mulige konkurser i september på grund af stigende brændstofpriser forårsaget af spændinger i Mellemøsten og en afmatning i bookingtallene. Ryanair-chef forudser kollaps for Wizz Air og airBaltic.

Read more »