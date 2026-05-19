Stetlige anvendelse af Statensommets statsminister Mette Frederiksen: Ny måling overrasker

Som kongelig undersøger stod statsministeren i spidsen for arbejdet med at samle et flertal og finde en ny regering til danskerne. Opgaven blev dog senere overdraget til Troels Lund Poulsen, og det har givet hende lidt mere luft i kalenderen. Den ekstra tid har hun blandt andet brugt med næsen i en række bøger, som hun nu deler med sine følgere på sociale medier. I et opslag fortæller Mette Frederiksen, at hun har valgt at bruge fritiden på at blive klogere på nogle af de store emner, der præger verden netop nu. Blandt bøgerne er en udgivelse om Ruslands hybridkrig, som statsministeren beskriver som et vigtigt emne at forstå.

Hun peger på, at den politiske radikalisering og mistilliden til myndigheder er voksende problemer, og hun mener, at Rusland spiller en aktiv rolle i den udvikling. Endvidere har hun læst om den franske kvinde Gisèle Pelicot, hvis historie om grove overgreb har gjort stort indtryk på hende. Mette Frederiksen skriver samtidig, at kvindehad er et stigende problem, som blandt andet bliver forstærket gennem sociale medier. Det er dog ikke kun tunge samfundsemner, der har fået plads i læsningen.

Mette Frederiksen fortæller også, at hun har læst Pernille Rosendals erindringer, fordi hun ser kunstneren som en af Danmarks stærkeste stemmer. Også forfatteren Empoli er blevet læst, da statsministeren mener, at hans skarpe analyser af magt og demokrati er vigtige at forstå. Hun understreger, at det er vigtigt at forstå de udfordringer, samfundet står overfor, når man holder fast i Danmarks værdier.

Selvom verdenssituationen bekymrer hende, mener statsministeren fortsat, at Danmark har gode forudsætninger for at skabe en stærk fremtid.





