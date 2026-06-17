Østersavler og krigsveteran skal udfordre langtsiddende republikaner i Maine

Graham Platner, en ny og uforventet demokratisk kandidat uden politisk erfaring, skal til november møde den republikanske senator Susan Collins i Maine. Trods flere kontroverser fra hans fortid vandt han primærvalget med 72 procent, og hans kampagne基本原则 på autenticitet og progressiv politik, mens modstandere peger på ustabile relationer og provokerende udtalelser.

Demokraterne i Maine har fundet en ny og uforventet kandidat til Senatet i østersavler og krigsveteran Graham Platner , som med stort flertal vandt primærvalg et og nu skal udfordre den langtsiddende republikanske senator Susan Collins .

Platner er uden for politisk erfaring og fremstår som en autentisk og konfrontatorisk figur, der appellerer til vælgere, der er trætte af karrierepolitikere. Han har modtaget støtte fra prominente venstrefløjspolitikere som Bernie Sanders og Elizabeth Warren og er føraktet for progressive politikker som universel sundhedsforsikring, højere skatter for de rigeste og en højere mindsteløn.

Imidlertid har medierne afdækket en række kontroverser fra Platners fortid, herunder anklager fra ekskærester om ustabile og voldelige forhold, nævnt at han engang vred en ekskærestes arm og holdte hende fanget i et rum. Platner har indrømmet en mørk periode efter sine militære udsendelser med PTSD og alkoholmisbrug, men afviser at have faldfået vold.

Derudover er der gennemgået slettede Reddit-opslag, hvor han beskrev sig selv som kommunist og udtalte sig negativt om kvinder, hvilket han siden har tage afstand fra som udtryk for fortidens frustrationer. En anden sag handler om en tatovering på sit bryst, der mindede om et nazisymbol, hvilket han påstod ikke at have kendt til. Trods disse skandalesager vandt Platner primærvalget med overvældende 72 procent, faktisk fordi hans primærkonkurrent, guvernør Janet Mills, trak sig på grund af manglende midler.

Demokraterne håber, at Platners friske og uforpligtede image kan bringe en sejr over Collins, hvilket ville være et afgørende skridt mod at vinde flertal i Senatet ved novembervalget. Men spørgsmålet er, om de kontroverser vil stå i vejen for hans kampagne i den brede vælgermasse. Det amerikanske politiske landskab er i øjeblikket præget af stærke polariseringer, og hvis Demokraterne kan erobre Senatet, vil det have stor indflydelse på de kommende to års lovgivning og muligvis på præsidentvalget i 2024.

Platners kampagne bliver således en interessant case for, hvor meget autenticitet og nystart kan veje op mod fortidens fejltrin i det moderne amerikanske politiske system





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