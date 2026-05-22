Stephen Colbert's Final 'The Late Show' Was A Star-Filled Packed Night Ahead Of His Farewell Broadcast

Stephen Colbert, the host of ABC's The Late Show, has completed his tenure after 11 seasons. The show aired star-studded guests and made headlines for its sharp political commentary, particularly during the last weeks.

Stephen Colbert har været vært for " The Late Show " i 11 sæsoner. Han tog over efter David Letterman som startede showet i 1993. I dagene op til det sidste show har gæster som USA's tidligere præsident Obama, sanger Bruce Springsteen og skuespiller Robert De Niro været forbi de bløde tv-stole, som har fyldt amerikanske tv-stuer gennem 33 år.

Dermed var der lagt i kakkelovnen til et vildt og stjernespækket allersidste show for både værten og selve tv-formatet. Og det skuffede bestemt ikke, siger Camila Sebelius Winther, kampagne- og kommunikationsanalytiker ved Kongressen, som stod tidligt op for at se showet. - Det var præcis som det skulle være. Spækket med stjerner, klassisk sort og underspiller Colbert-humor og så en stor fed understregning af kampen mellem satirikere og Det Hvide Hus til sidst, siger Camila Sebelius Winther





