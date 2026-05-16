Stavros Floros gravely injured in 'Robinson Expedition' sailing accident

A reality television show named 'Robinson Expedition' under production movement in the Dominican Republic's capture of the Griffin became tragically upside turn after the incident involving the Grecian cast member Stavros Floros during one of the trips which later went into chaos. The participant Stavros Floros was severely injured in an accident resulting from being rammed by a tour boat near the popular holiday island called Griffin. The accident led to serious injury on both his legs. Floros suffered amputation from the left leg and extensive injury on the right ankle.

Men under optagelserne til den græske udgave af ‘Robinson Ekspedition’ tog en fritidsaktivitet pludselig en katastrofal drejning, som nu har kastet hele produktionen ud i kaos.

Deltageren Stavros Floros blev alvorligt kvæstet under en sejltur i Den Dominikanske Republik, hvor han opholdt sig mellem optagelserne til programmet. Under dykket befandt han sig angiveligt i et område med turisttrafik uden en overflarmarkingsbøje, da en båd ved et uheld ramte ham. Ulykken fik voldsomme konsekvenser. Rapporter beskriver, hvordan bådens propel forårsagede alvorlige skader på begge ben.

Floros fik blandt andet en delvis amputation af venstre ben samt omfattende skader på højre ankel. Efter ulykken blev han hurtigt bragt til hospitalet, hvor han fortsat er indlagt. Ifølge produktionsselskabet er hans tilstand alvorlig, men stabil, og han er uden for livsfare.

'Fra første øjeblik var der en øjeblikkelig indsats for at yde assistance og transportere den tilskadekomne deltager sikkert,' oplyser AcunMedya i en officiel udtalelse. Den græske tv-station SKAI har valgt midlertidigt at suspendere udsendelserne, mens myndighederne undersøger de præcise omstændigheder bag ulykken. Tv-stationen har desuden meddelt, at man vil hjælpe Stavros Floros med både behandling og genoptræning efter det voldsomme hændelsesforløb.

Sagen efterforskes nu af de lokale havnemyndigheder, som skal klarlægge, præcis hvordan turistbåden kunne ramme realitydeltageren under dykket ved den populære ferieø





