Statsminister Mette Frederiksen fremlægger ny firkløverregering og nationalt sprøjteforbud

Statsminister Mette Frederiksen præsenterede den nye firkløverregering og fremsatte et lovforslag om et nationalt sprøjteforbud for at beskytte sårbare grundvandsdannende områder. Hun nævner også planer om at halvere momsen på frugt og grønt og give en hånd til folkeskoler med svage faglige resultater.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) i sin åbningstale på Folkemødet fra Hovedscenen. - Man siger, at børn drikker det vand, der faldt som regn i deres forældres barndom.

Derfor skal vi handle, før det er for sent, siger hun. Hun tilføjer, at den nye firkløverregering vil fremsætte et lovforslag om et nationalt sprøjteforbud 'allerede i år', ligesom det fremgår af regeringsgrundlaget. - I mange år har vi prøvet med frivillige aftaler. Og vi vil også fortsat samarbejde med landbruget.

Selvfølgelig vil vi det. Men vi må også konstatere, at der ikke er blevet passet ordentligt på vores grundvand, siger Mette Frederiksen. Det fremgår af regeringsgrundlaget, som regeringen præsenterede sidste uge, at der bliver et nationalt sprøjteforbud på sårbare grundvandsdannende områder. Det skal implementeres 'hurtigst muligt og gradvist'.

Flere partier gik til valg på et nationalt sprøjteforbud i de sårbare grundvandsdannende områder, hvor omtrent 160.000 hektar er landbrugsjord. Det svarer til cirka 3,7 procent af Danmarks areal. Hun nævner blandt andet, at regeringen vil halvere momsen på frugt og grønt. Og så vil regeringen give en hånd til de 100 folkeskoler, hvor børn 'klarer sig dårligst', så de får et 'markant fagligt løft'.

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