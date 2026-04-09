Statslige IT-systemer i fare: Gamle systemer og sårbarheder truer sikkerheden

En ny analyse afdækker alvorlige sårbarheder i statslige IT-systemer. Gamle systemer, manglende opdateringer og dårlig cyberhygiejne udgør en trussel mod kritisk infrastruktur.

Gamle systemer, åbne døre og lækkede kodeord præger it-sikkerheden i flere statslige styrelser og ministerier. En ny analyse afslører en bekymrende tilstand, hvor systemer er eksponeret mod internettet med kendte eller potentielle sårbarheder . Statens IT, ledet af Michael Ørnø, driver mange af disse systemer, men analysen påviser også sårbarheder i systemer hostet andre steder.

Eksperter advarer om, at den samlede eksponering udgør en betydelig sikkerhedsrisiko, hvis den ikke adresseres effektivt. Analysen, der omfatter 48 statslige styrelser og ministerier, tegner et billede af en it-infrastruktur, hvor sikkerhedsmæssige udfordringer eksisterer side om side. Især eksternt tilgængelige systemer udviser en række svagheder. En bred vifte af eksperter understreger behovet for en mere samlet og proaktiv tilgang til it-sikkerhed i staten for at afbøde disse risici og beskytte kritiske funktioner. Der er behov for at styrke den grundlæggende cyberhygiejne og sikre, at systemerne er opdaterede og beskyttede mod kendte sårbarheder. Undersøgelsen fremhæver også manglende fokus på livscyklusstyring og patch-hygiejne, hvilket fører til ophobning af sårbarheder over tid. De fundne sårbarheder omfatter både brug af forældede systemer (EOL-produkter) og lækkede kodeord. Det er afgørende at adressere disse problemer hurtigt og effektivt for at undgå potentielle cyberangreb og datalækager. Kritikere påpeger, at den nuværende situation afspejler langvarig underprioritering af it-sikkerhed, hvilket er særligt bekymrende, når det gælder systemer, der understøtter følsomme eller driftskritiske funktioner. Eksperter advarer om, at den nuværende situation nærmer sig systematisk forsømmelse frem for blot et uheld. Der er behov for en grundlæggende revision af sikkerhedsstrategierne og en forpligtelse til løbende at forbedre it-sikkerheden i alle dele af den offentlige sektor





Gamle systemer, åbne døre og lækkede kodeord: Ny analyse afslører bred cyberrisiko i statenEn ny analyse af 48 statslige styrelser og ministerier tegner et billede af en statslig it-infrastruktur, hvor flere sikkerhedsmæssige udfordringer eksisterer side om side, særligt i forhold til eksternt tilgængelige systemer. En lang række eksperter peger derfor på behovet for en mere samlet og proaktiv tilgang til it-sikkerhed i staten.

Statslige it-systemer afslører sikkerhedsrisici: Eksperter advarer om 'tikkende bombe'En ny analyse afdækker omfattende sårbarheder i statslige it-systemer, der kan udgøre en trussel mod kritisk infrastruktur. Eksperter efterlyser en mere proaktiv tilgang til it-sikkerhed.

Sårbarheder i statens it: Gamle systemer udgør en sikkerhedsrisikoEn ny analyse afslører sikkerhedsrisici i statslige it-systemer, herunder sårbarheder i eksternt tilgængelige systemer og manglende cyberhygiejne. Eksperter advarer om behovet for en mere proaktiv tilgang til it-sikkerhed i staten.

