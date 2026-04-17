Statens lønportal kører på forældet software med alvorlige sikkerhedshuller

En fortrolig rapport afslører, at Statens Administration anvender forældet software til lønudbetalinger, hvilket udgør en sårbarhed, der allerede udnyttes i angreb. Fælles IT-drift kan sprede problemet til flere myndigheder.

En kritisk gennemgang af Statens Administration har afsløret en alarmerende sårbarhed i systemet, der håndterer lønudbetalinger for samtlige statsansatte. Ifølge en fortrolig rapport, som Ingeniøren har fået adgang til, opererer den centrale lønportal på forældet software . Denne teknologiske gæld udgør en betydelig sikkerhedsrisiko, da der allerede er observeret angreb, der udnytter netop denne svaghed. Situationen kompliceres yderligere af fælles driftsløsninger hos Statens IT.

Eksperter advarer om, at en svaghed i ét led af denne fælles infrastruktur potentielt kan få konsekvenser for flere statslige myndigheder samtidigt, hvilket øger risikoen for en kaskadeeffekt af databrud og driftsforstyrrelser. Den potentielle dominoeffekt skaber bekymring i IT-sikkerhedskredse, da et enkelt kompromitteret system kan åbne døren for omfattende angreb på tværs af statens digitale landskab. Dette understreger behovet for en hurtig og omfattende opdatering af den underliggende software og en grundig revision af IT-infrastrukturen i staten for at sikre mod fremtidige trusler og beskytte følsomme persondata. Manglende investeringer i opdatering af kritisk infrastruktur kan have langtrækkende konsekvenser, der rækker langt ud over selve lønsystemet, idet det kan påvirke tilliden til statens digitale tjenester generelt. Den opdagede sårbarhed er ikke blot et teknisk problem, men også et spørgsmål om tillid og pålidelighed i offentlig forvaltning. Når lønninger, der udgør grundlaget for mange danskeres økonomiske liv, behandles på et system, der er teknologisk forældet, rejser det spørgsmål om, hvorvidt statens data og systemer er tilstrækkeligt beskyttet. Den fortrolige rapport peger på, at de eksisterende sårbarheder allerede er blevet udnyttet i virkelige angreb, hvilket indikerer, at truslen er reel og aktuel. Dette er en væsentlig indikator for, at der er en akut nødvendighed for handling. At vente med at adressere disse problemer kan føre til dyre konsekvenser, både i form af potentielle databrud, der kan medføre betydelige omkostninger til oprydning og erstatning, men også i form af tabt tillid fra borgernes side. Samarbejdet med Statens IT og dennes fælles driftsmodeller betyder, at problemet kan sprede sig hurtigere og bredere end isolerede systemfejl. En enkelt sårbarhed i et delt system kan potentielt udgøre en risiko for alle tilknyttede myndigheder, hvilket forstærker behovet for en koordineret og proaktiv tilgang til IT-sikkerhed på tværs af staten. En systematisk tilgang til opdatering og sikring af kritisk digital infrastruktur er derfor essentiel for at opretholde et robust og tillidsvækkende offentligt digitalt fundament. Denne situation understreger en bredere udfordring, som mange store organisationer, herunder offentlige instanser, står overfor: at balancere behovet for kontinuerlig drift med nødvendigheden af at investere i moderne og sikre IT-løsninger. Forældet software udgør ikke kun en sikkerhedsrisiko, men kan også begrænse muligheden for at implementere nye funktioner og processer, hvilket på sigt kan hindre effektiviteten og moderniseringen af den offentlige sektor. Med henblik på at fremtidssikre den statslige IT-infrastruktur og forbedre sikkerheden, er det afgørende at prioritere ressourcer til opdatering af systemer og til at implementere de nyeste sikkerhedsprotokoller. Dette inkluderer en grundig risikovurdering og en plan for gradvis udskiftning af forældet teknologi. Desuden er det vigtigt at fremme en kultur, hvor IT-sikkerhed ses som en integreret del af driften og ikke blot som en eftertanke. Denne proaktive tilgang vil ikke kun mindske risikoen for konkrete angreb, men også styrke den generelle modstandsdygtighed i statens digitale systemer og dermed bidrage til at bevare tilliden til de offentlige institutioner i en stadig mere digitaliseret verden. Den manglende opmærksomhed på opdatering af software kan i sidste ende føre til dyre efterreparationer og potentielt skade statens omdømme. En langsigtet strategi for IT-investering, der omfatter både vedligeholdelse og innovation, er derfor nødvendig for at sikre en sikker og effektiv offentlig administration





