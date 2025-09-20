Statens IT vil udvikle open source-alternativ til Microsoft for at styrke digital suverænitet

Den danske stat satser på at reducere afhængigheden af Microsofts software ved at udvikle et open source-alternativ. Initiativet er en reaktion på stigende licensomkostninger og et ønske om at opnå digital suverænitet.

Statens IT går nu forrest i et nyt initiativ, der sigter mod at skabe et open source -alternativ til Microsoft s dominans i den offentlige sektor. Dette strategiske træk er et direkte svar på stigende licensomkostninger og et voksende ønske om digital suverænitet , hvor staten søger at reducere afhængigheden af amerikansk teknologi.

Initiativet involverer udviklingen af et open source-system, der skal fungere som et konkurrencedygtigt alternativ til Microsofts produkter, og ambitionen er at sikre mere konkurrence på markedet og give staten større valgfrihed. Tusindvis af arbejds-pc'er er allerede på vej ud til forskellige styrelser og institutioner, og det er blot et af mange skridt i retning af en mere uafhængig og omkostningseffektiv infrastruktur. Dette er en markant ændring i forhold til de sidste 25 år, hvor den offentlige sektor i stigende grad har været bundet til Microsofts løsninger. Det har været en bekvem løsning, men den er nu blevet dyrere. I 2024 brugte staten over en halv milliard kroner på Microsoft-licenser, hvilket repræsenterer en stigning på 20 procent på blot et enkelt år. Denne sommer blev en ny femårig aftale indgået til en værdi af 4,2 milliarder kroner, hvilket understreger behovet for alternative og mere bæredygtige løsninger.\Initiativet er også et udtryk for et ønske om at styrke Danmarks digitale suverænitet. Ved at udvikle og implementere open source-løsninger kan staten tage kontrol over sin egen digitale infrastruktur og reducere afhængigheden af kommercielle leverandører. Dette er ikke kun et spørgsmål om økonomi, men også om sikkerhed og kontrol. Diskussionen om digital suverænitet er blevet mere og mere fremtrædende i den offentlige debat, og initiativet afspejler regeringens engagement i at sikre, at Danmark forbliver en digitalt selvstændig nation. Samtidig er det vigtigt at understrege, at overgangen til open source-alternativer kræver en langsigtet strategi og en betydelig investering i både udvikling og implementering. Det handler ikke blot om at erstatte eksisterende systemer, men også om at sikre, at de nye løsninger er kompatible, sikre og brugervenlige for de ansatte i den offentlige sektor. Det er essentielt at involvere relevante interessenter og eksperter i processen for at sikre en succesfuld implementering.\For at sikre en succesfuld overgang til et open source-alternativ, er det nødvendigt med en klar plan og en grundig implementeringsstrategi. Denne strategi bør omfatte en gradvis overgang, hvor eksisterende Microsoft-systemer erstattes trin for trin, samtidig med at der tilbydes tilstrækkelig træning og support til de ansatte. Det er også vigtigt at vurdere de økonomiske konsekvenser af overgangen og sikre, at de nye løsninger er omkostningseffektive på lang sigt. En fornuftig plan bør være at flytte alle væk fra Microsoft, når den nuværende kontrakt udløber i 2029. Det er også vigtigt at tage stilling til spørgsmål som databeskyttelse, sikkerhed og interoperabilitet, for at sikre, at de nye løsninger lever op til de højeste standarder. Diskussionen om priser er også central. En stigning på 15% over 4 år er ikke særlig imponerende. Det er vigtigt at være opmærksom på, at overgangen til open source ikke er en hurtig løsning. Det kræver tid, ressourcer og en langsigtet strategi. Statens IT er dog godt på vej. Ved at tage dette initiativ tager staten et vigtigt skridt mod at sikre en mere konkurrencedygtig og suveræn digital fremtid





