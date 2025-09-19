Statens IT vil udfordre Microsoft: Open Source-alternativ skal sikre konkurrence og digital frihed

Statens IT sætter kurs mod et open source-alternativ til Microsoft for at øge konkurrencen, reducere udgifter og styrke digital suverænitet i den offentlige sektor. Med en stigning i licensudgifterne og en ny milliardaftale med Microsoft søger staten mere kontrol over sin IT-infrastruktur.

Statens IT-organisation lancerer en ambitiøs plan om at udvikle et open source -alternativ til Microsoft s dominans på markedet. Formålet er at sikre øget konkurrence og give staten større frihed i sine valg af softwareløsninger. Tusindvis af arbejds-pc'er er på vej ud til styrelserne, hvilket yderligere understreger behovet for en diversificeret IT-strategi. Den offentlige sektor har i årtier været dybt afhængig af Microsoft s produkter, hvilket har gjort det nemt, men også bekosteligt.

Staten betalte i 2024 over en halv milliard kroner for Microsoft-licenser, en markant stigning på 20 procent sammenlignet med året før. Den nyligt indgåede femårige aftale løber op i 4,2 milliarder kroner, hvilket har skabt fornyet fokus på statens IT-udgifter og behovet for at optimere udgifterne. Samtidig med den økonomiske bekymring fylder digital suverænitet mere og mere i den offentlige debat. Spørgsmålet om at være mindre afhængig af amerikansk teknologi er blevet centralt, hvilket giver statens initiativ ekstra relevans.\Denne beslutning er et direkte svar på stigende bekymringer omkring prisudviklingen på Microsoft-licenser og en stigende erkendelse af vigtigheden af digital suverænitet. Ved at udvikle et open source-alternativ sigter Statens IT mod at skabe et mere konkurrencepræget marked og sikre, at staten ikke er bundet til én enkelt leverandør. Det er en langsigtet strategi, der potentielt kan spare staten betydelige beløb over tid og samtidig øge fleksibiliteten i valg af IT-løsninger. Udviklingen af open source-alternativet vil sandsynligvis involvere et samarbejde med andre offentlige instanser og potentielt også private virksomheder for at sikre en effektiv og brugervenlig løsning. Det er en stor udfordring, der kræver betydelige ressourcer og en fokuseret indsats, men potentialet for at styrke den digitale suverænitet og reducere udgifterne er betydeligt. Initiativet ses som et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig og uafhængig IT-infrastruktur i den offentlige sektor.\Initiativet er også relevant i forhold til den bredere diskussion om IT-strategi og digitalisering i den offentlige sektor. Tidligere udtalelser om manglende alternativer til Microsoft understreger behovet for nytænkning og en proaktiv tilgang til IT-indkøb. En plan om at flytte alle væk fra Microsoft, når den nuværende kontrakt udløber i 2029, vil være en ambitiøs, men potentielt fordelagtig strategi. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en overgang til et nyt IT-system er en kompleks proces, der kræver grundig planlægning og implementering. I forbindelse med udviklingen af det nye open source-alternativ er det essentielt at fokusere på sikkerhed, brugervenlighed og kompatibilitet med eksisterende systemer. Det er også afgørende at sikre, at de offentlige medarbejdere er tilstrækkeligt uddannet og støttet i overgangen til det nye system. Den kommende tid vil vise, hvordan Statens IT vil realisere denne ambitiøse plan og hvordan det vil påvirke den offentlige sektors IT-landskab





