Statens IT udvikler Open Source-alternativ til Microsoft for at styrke digital suverænitet og konkurrence

Statens IT igangsætter udviklingen af et open source-alternativ til Microsoft-produkter for at reducere afhængigheden af amerikansk teknologi, skabe mere konkurrence på markedet og sikre staten en mere fleksibel IT-infrastruktur. Initiativet kommer som reaktion på stigende licensomkostninger og et ønske om at styrke digital suverænitet.

Statens IT-organisation er i gang med at udvikle et open source -alternativ til Microsoft s dominans i den offentlige sektor. Formålet er at skabe større konkurrence på markedet, styrke digital suverænitet og give staten en mere fleksibel og omkostningseffektiv IT-infrastruktur. Initiativet kommer som reaktion på den stigende afhængighed af Microsoft -produkter gennem de seneste årtier, hvor den offentlige sektor har været dybt forankret i Microsoft s økosystem.

Denne afhængighed har ikke blot ført til betydelige økonomiske udgifter, men også rejst bekymringer om databeskyttelse og statens kontrol over kritisk infrastruktur. Med lanceringen af et open source-alternativ er målet at minimere disse risici og sikre, at staten har reel kontrol over sin digitale fremtid.\Udviklingen af det open source-baserede alternativ er en reaktion på de seneste års prisstigninger på Microsoft-licenser. I 2024 betalte staten over en halv milliard kroner for licenser, en stigning på 20 procent på blot ét år. Denne udgiftstendens kulminerede i en ny femårig aftale til en værdi af 4,2 milliarder kroner, der yderligere understreger behovet for et alternativ. Overgangen til open source giver staten mulighed for at undgå den ensidige afhængighed og de dertilhørende prisstigninger. Open source-løsninger er ofte mere fleksible, transparente og kan tilpasses specifikke behov. Desuden reducerer det den langsigtede afhængighed af en enkelt leverandør, hvilket styrker statens forhandlingsposition og muliggør en mere effektiv ressourceanvendelse. Planen indebærer, at tusindvis af arbejds-pc'er skal udstyres med det nye system, hvilket kræver en omfattende implementeringsstrategi og opkvalificering af de ansatte.\Initiativet understreger også vigtigheden af digital suverænitet, et begreb der vinder mere og mere indpas i den offentlige debat. Ved at implementere open source-løsninger kan staten reducere sin afhængighed af amerikanske teknologi giganter og sikre, at data og IT-infrastruktur forbliver under dansk kontrol. Denne strategiske beslutning understøtter ikke kun nationale sikkerhedsinteresser, men fremmer også innovation og udvikling af lokale IT-kompetencer. Samtidig opfordrer man kommunale IT-direktører til at overveje alternative løsninger. Argumentet er, at der findes reelle alternativer til Microsoft, udover papir og blyant, som er mere omkostningseffektive. Derudover giver det staten en stærkere position i forhold til forhandlinger om fremtidige IT-kontrakter og skaber et mere konkurrencepræget marked. Det er et skridt mod at sikre, at staten har kontrol over sin egen digitale infrastruktur og kan reagere fleksibelt på fremtidige udfordringer





