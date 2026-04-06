Statens It skifter til Microsoft-fri platform: Linux-pc'er på vej til statsansatte

En omfattende udrulning af Linux-baserede pc'er er på vej til at erstatte Microsoft-produkter i den danske stat. Dette skifte markerer et stort skridt mod digital uafhængighed og åbner for open source-alternativer.

Stefan Søsted (tv.), direktør i Færdselsstyrelsen, fik overrakt den første Microsoft-frie pc af Michael Ørnø, direktør i Statens It , tilbage i december 2025. Illustration: Færdselsstyrelsen. En bølge af Linux -pc'er er på vej til at skylle ind over skrivebordene i staten. Denne omstilling markerer et afgørende skifte i den offentlige sektors digitale landskab, hvor man nu ser bort fra Microsofts dominans.

Med denne nye platform vil tusindvis af statsansatte opleve en ændring i deres daglige arbejdsgange. Det velkendte Windows-flag vil udeblive ved opstarten, og det blå Word-ikon samt Outlook-genvejen vil være erstattet af alternative open source-programmer. Dette projekt er et resultat af Statens Its ambition om at skabe en mere uafhængig og fleksibel digital infrastruktur for den danske stat. \Projektet indebærer implementeringen af en fuldstændig ny platform, som skal erstatte de traditionelle Microsoft-produkter med open source-alternativer. Dette inkluderer blandt andet erstatning af Word, Outlook, Windows og Edge-browseren. Tanken er ikke blot at skifte software, men også at ændre den måde, staten arbejder på, og skabe en mere åben og samarbejdsvillig digital arbejdsplads. Udover de praktiske ændringer i softwaren er der også et fokus på at styrke den digitale sikkerhed og give staten en større kontrol over sine data og sin infrastruktur. Dette initiativ er et vigtigt skridt mod at opnå en større digital suverænitet og reducere afhængigheden af kommercielle softwareleverandører. Der er stor interesse for især back-end løsninger, herunder alternative løsninger til Active Directory/Entra, som anses for at være en af de største barrierer for overgangen. \For at imødekomme de behov, der måtte opstå under overgangen, vil der blive fokuseret på uddannelse og support til de ansatte. Målet er at sikre en gnidningsfri overgang, hvor de statsansatte hurtigt kan tilpasse sig de nye værktøjer og arbejdsgange. Samtidig er der et ønske om at skabe en mere effektiv og omkostningseffektiv digital infrastruktur. Implementeringen af open source-løsninger forventes at reducere licensomkostningerne og give staten en større fleksibilitet i forhold til at tilpasse sine systemer til fremtidige behov. Overgangen til en Microsoft-fri platform er et ambitiøst projekt, der kræver en langsigtet strategi og tæt samarbejde mellem forskellige statslige instanser. Det er et eksempel på, hvordan den offentlige sektor kan drive innovation og skabe en mere bæredygtig og fremtidssikret digital infrastruktur. Det er et projekt som forventes at have stor indflydelse på den måde, den offentlige sektor arbejder i fremtiden, og det vil sandsynligvis inspirere andre lande til at følge trop. At tage springet og gå væk fra Microsoft er en stor beslutning, som vil give staten kontrol over egen data og systemer.





