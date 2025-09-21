Statens IT satser på open source: Vil udfordre Microsofts dominans og sikre digital suverænitet

Statens IT planlægger at udvikle et open source-alternativ til Microsoft, der skal give staten mere valgfrihed og øge konkurrencen på markedet. Initiativet kommer som svar på stigende licensomkostninger og et ønske om digital suverænitet.

Statens IT planlægger at udvikle et open source -alternativ til Microsoft s produkter. Initiativet er designet til at øge konkurrencen på markedet og give staten større valgfrihed i fremtiden. Baggrunden er den stigende afhængighed af Microsoft i den offentlige sektor, hvor licensomkostningerne er steget markant. I de seneste 25 år har den offentlige sektor i stigende grad bundet sin daglige drift til Microsoft s platforme.

Denne udvikling har været praktisk, men er efterhånden blevet en betydelig økonomisk byrde for staten. I 2024 oversteg statens udgifter til Microsoft-licenser en halv milliard kroner, hvilket er en stigning på 20 procent på blot et år. Den nyligt indgåede femårige aftale løber op i hele 4,2 milliarder kroner. Samtidig er der en voksende bekymring for digital suverænitet, hvor staten ønsker at blive mindre afhængig af amerikansk teknologi. Dette projekt er et svar på disse udfordringer og et skridt mod større kontrol over statens IT-infrastruktur. Initiativet skal ses som en del af en større strategi for at fremme digital uafhængighed og sikre en mere bæredygtig økonomisk model for statens IT-udgifter.\Der er allerede betydelig erfaring med open source-løsninger i den offentlige sektor. Flere kommuner har implementeret open source-baserede systemer med succes. For eksempel er der allerede tusindvis af open source-PC'er i brug i kommunerne, og antallet af kommuner, der benytter disse løsninger, vokser. Denne eksisterende infrastruktur udgør et solidt fundament for Statens IT's nye initiativ. Erfaringer fra disse implementeringer viser, at open source-løsninger kan være både sikre og pålidelige alternativer til kommercielle produkter. Derudover er der værdifuld erfaring fra forskningsmiljøer, hvor open source Office software har været anvendt på Linux-computere i mange år. En sådan tilgang giver mulighed for større fleksibilitet og kontrol over IT-systemerne, samtidig med at den potentielt kan reducere omkostningerne. Det er vigtigt at fremhæve, at flere virksomheder i Danmark har stor erfaring med open source-projekter og er klar til at bidrage til Statens IT's initiativ. Disse virksomheder kan tilbyde værdifuld ekspertise og bistand i implementeringen af det nye open source-alternativ.\Det nye initiativ fra Statens IT skal ses som et vigtigt skridt i retning af at sikre digital suverænitet og økonomisk bæredygtighed for den offentlige sektor. Ved at udvikle et open source-alternativ kan staten opnå større kontrol over sine IT-systemer og mindske sin afhængighed af kommercielle leverandører. Dette vil ikke blot kunne føre til besparelser på licensudgifterne, men også øge fleksibiliteten og tilpasningsevnen af IT-infrastrukturen. Projektet har potentiale til at fremme innovation og konkurrence på markedet, da det kan åbne døren for nye leverandører og løsninger. En succesfuld implementering af open source-alternativet vil kræve en strategisk tilgang, der involverer samarbejde mellem Statens IT, kommunerne, forskningsmiljøer og private virksomheder. Samtidig er det vigtigt at tage højde for eksisterende erfaringer og lære af tidligere implementeringer. Den nuværende kontrakt med Microsoft udløber i 2029, hvilket giver en realistisk tidsramme for den gradvise overgang til det nye open source-alternativ





