Statens IT satser på open source for at udfordre Microsofts dominans

Staten vil udvikle et open source-alternativ til Microsoft for at øge konkurrencen og opnå digital suverænitet. Store udgifter til licenser har skabt et behov for alternativer, og der er konkrete erfaringer med open source i det offentlige.

Statens IT intensiverer arbejdet med at udvikle et open source -alternativ til Microsoft s kommercielle produkter. Formålet er at øge konkurrencen på markedet og give staten større valgfrihed i fremtiden. Denne satsning kommer efter årtiers dominans fra Microsoft i den offentlige sektor, hvor tusindvis af arbejds-pc'er er udstyret med Microsoft s produkter.

De seneste år er udgifterne til licenser eksploderet, hvilket har ført til bekymring om økonomisk bæredygtighed og afhængighed af en enkelt leverandør. I 2024 betalte staten over en halv milliard kroner for Microsoft-licenser, en stigning på 20 procent på blot et år. Den nye femårige aftale, der blev indgået denne sommer, løber op i 4,2 milliarder kroner. Denne udvikling understreger behovet for digital suverænitet og uafhængighed af amerikansk teknologi. \Den offentlige sektor har i årtier været tæt knyttet til Microsofts produkter, hvilket har gjort det nemt at administrere og implementere IT-løsninger. Denne brugervenlighed har imidlertid haft en pris. Med stigende licensomkostninger og et øget fokus på digital sikkerhed og suverænitet, er der et klart behov for alternativer. Et open source-alternativ vil kunne give staten større kontrol over sine IT-systemer, reducere afhængigheden af en enkelt leverandør og potentielt sænke de langsigtede omkostninger. Erfaringer fra forskningsafdelingen ved DMI, der i 20 år har anvendt open source Office-software på Linux-pc'er, viser, at sådanne løsninger er praktiske og effektive. De valgte denne løsning for at kunne bruge Office-software på deres videnskabelige Linux arbejdsstationer i stedet for at skulle arbejde med både en Linux arbejdsstation og en separat PC med Microsoft Office. Dette giver en relevant indsigt i mulighederne for at migrere til open source-løsninger i andre dele af den offentlige sektor.\Det er afgørende, at kommunale IT-direktører og andre beslutningstagere er opmærksomme på de nye muligheder. Selvom nogle måske stadig betragter Microsoft som den eneste reelle løsning, er der nu et voksende antal alternativer på markedet. Det er vigtigt at vurdere disse alternativer kritisk og overveje fordelene ved at skifte til open source. En fornuftig plan kunne indebære en gradvis overgang til open source-løsninger, når den nuværende kontrakt med Microsoft udløber i 2029. Ved at investere i open source kan staten ikke kun spare penge, men også fremme innovation og skabe en mere robust og fremtidssikret IT-infrastruktur. Potentialet for at reducere omkostningerne er betydeligt, og en omkostningsreduktion på 15% over 4 år, selvom ikke enorm, kan stadig opfattes som værdifuld. Det er vigtigt at understrege, at den konkrete reduktion af omkostninger er den reelle motivation for statens udspil om at undersøge open source alternativer





