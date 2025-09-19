Statens IT satser på open source-alternativ til Microsoft: Digital suverænitet og økonomisk besparelse i fokus

Statens IT lancerer et ambitiøst projekt om at udvikle et open source-alternativ til Microsoft, hvilket sigter mod at øge konkurrencen og genvinde digital suverænitet. Initiativet kommer som svar på stigende Microsoft-licensomkostninger og et ønske om at reducere afhængigheden af amerikansk teknologi.

Statens IT-organisation lancerer et ambitiøst projekt: Udviklingen af et open source -alternativ til Microsoft . Denne satsning har til formål at skabe øget konkurrence på markedet og genvinde den digitale suverænitet, som den danske stat længe har eftersøgt. Initiativet kommer i kølvandet på en årelang afhængighed af Microsoft s produkter, der har vist sig at være en betydelig udgift for den offentlige sektor.

Tusindvis af arbejds-pc'er er allerede undervejs til forskellige styrelser, hvilket markerer starten på en ny fase i digitaliseringen af det offentlige Danmark. Projektet er ikke kun et svar på de stigende licensomkostninger, men også et strategisk træk for at sikre større fleksibilitet og kontrol over statens digitale infrastruktur.\I over et kvart århundrede har den offentlige sektor været dybt forankret i Microsofts økosystem. Denne afhængighed er vokset støt, hvilket har simplificeret arbejdsgangene, men samtidig medført betydelige økonomiske udfordringer. Præcis i 2024 oversteg statens udgifter til Microsoft-licenser en halv milliard kroner, en markant stigning på 20 procent på blot ét år. Den nyligt indgåede femårige aftale, der beløber sig til 4,2 milliarder kroner, understreger behovet for alternative løsninger og en mere bæredygtig tilgang til digitaliseringen. Samtidig har debatten om digital suverænitet vundet frem, hvor ønsket om at reducere afhængigheden af amerikansk teknologi er blevet en central prioritering. Denne kombination af økonomiske og politiske faktorer har skabt det nødvendige grundlag for statens beslutning om at investere i et open source-alternativ. Dette initiativ forventes ikke blot at reducere omkostningerne på lang sigt, men også at styrke den danske stats evne til selv at definere og kontrollere sin digitale fremtid.\Implementeringen af det nye open source-alternativ er en omfattende proces, der kræver omhyggelig planlægning og eksekvering. Det er vigtigt at understrege, at overgangen ikke vil være simpel, men kræver en gradvis tilpasning af eksisterende systemer og arbejdsgange. I første omgang vil fokus sandsynligvis være på at udnytte de mange fordele, som open source-løsninger tilbyder, herunder fleksibilitet, sikkerhed og muligheden for tilpasning. Derudover vil der være behov for at investere i uddannelse og kompetenceopbygning hos medarbejdere i den offentlige sektor for at sikre en succesfuld overgang. Kommentarer fra eksperter og IT-direktører understreger vigtigheden af en langsigtet strategi, der tager højde for både tekniske og organisatoriske udfordringer. Den danske stat håber at skabe en mere konkurrencedygtig og fremtidssikret digital infrastruktur gennem dette ambitiøse open source-projekt, og dermed sikre at Danmark fortsat kan være en førende nation inden for digital udvikling og offentlig service





