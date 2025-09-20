Statens IT lancerer Open Source Alternativ til Microsoft for at Øge Konkurrence og Digital Suverænitet

Staten investerer massivt i et open source-alternativ til Microsoft for at mindske afhængigheden, øge konkurrencen og sikre digital suverænitet. Projektet er et svar på stigende licensomkostninger og et ønske om større kontrol over IT-infrastrukturen.

Statens IT-institutioner er i gang med et ambitiøst projekt: udviklingen af et open source -alternativ til Microsoft s dominans på det offentlige marked. Formålet er todelt: at skabe øget konkurrence og dermed potentielt presse priserne ned, samt at sikre staten digital suverænitet og frihed til at vælge. Beslutningen er taget som reaktion på stigende udgifter til Microsoft -licenser og et ønske om at mindske afhængigheden af amerikansk teknologi.

Tusindvis af arbejds-pc'er er på vej ud til styrelser, hvilket understreger omfanget af den igangværende transformation. I løbet af de sidste 25 år har den offentlige sektor i stigende grad baseret sin daglige drift på Microsofts produkter. Denne tendens har været let at følge, indtil omkostningerne begyndte at stige markant. I 2024 alene brugte staten over en halv milliard kroner på Microsoft-licenser, hvilket repræsenterer en stigning på 20 procent på blot et år. Den nyligt indgåede femårige aftale løber op i hele 4,2 milliarder kroner. Samtidig er digital suverænitet blevet et stadig mere centralt emne i den offentlige debat, hvor målet er at øge landets uafhængighed af udenlandsk teknologi. Dette projekt skal ses som et led i denne strategi, der sigter mod at styrke Danmarks selvstændighed i den digitale verden.\Udviklingen af et open source-alternativ er en omfattende proces, der vil kræve betydelige ressourcer og et langsigtet perspektiv. Open source-løsninger er kendt for deres fleksibilitet og potentiale for omkostningsbesparelser, da de ofte er gratis at bruge og kan tilpasses specifikt til statens behov. Denne tilgang giver mulighed for at undgå vendor lock-in, hvor staten er bundet til en enkelt leverandør, og åbner døren for en mere konkurrencepræget markedsplads. Implementeringen vil sandsynligvis ske gradvist, med start i mindre skala og efterfølgende udvidelse baseret på erfaringer og feedback. Det er vigtigt at understrege, at dette ikke blot handler om at skifte software, men om at ændre den måde, den offentlige sektor arbejder på. Det vil involvere uddannelse af medarbejdere, udvikling af nye kompetencer og en grundlæggende ændring af den eksisterende infrastruktur. Desuden vil det åbne for en mere transparent og åben udviklingsmodel, hvor kode er tilgængelig for alle, og hvor der er mulighed for fælles udvikling og deling af erfaringer.\En vigtig faktor i projektets succes er samarbejde. Der vil være behov for et tæt samarbejde mellem forskellige statslige institutioner, private virksomheder og open source-fællesskaber. Dette vil sikre, at det nye alternativ er både robust, sikkert og effektivt. Diskussionen om digital suverænitet har også rejst spørgsmål om datasikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger. Open source-løsninger giver mulighed for større kontrol over data og kan bidrage til at styrke sikkerheden. Det er afgørende, at staten tager disse aspekter alvorligt og implementerer robuste sikkerhedsforanstaltninger. For at fremme innovation og sikre en bæredygtig udvikling er det vigtigt at skabe et miljø, der tiltrækker de bedste it-professionelle og fremmer udviklingen af nye talenter. Det er også vigtigt at overveje, hvordan man kan sikre interoperabilitet med eksisterende systemer og data. Slutteligt, skal den offentlige sektor være proaktiv i at udforske nye teknologier og metoder for at holde trit med den hurtige udvikling på it-området





