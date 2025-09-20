Staten satser på open source-alternativ til Microsoft: Digital suverænitet og konkurrence på dagsordenen

Statens IT-initiativer tager et stort skridt mod digital uafhængighed ved at udvikle et open source-alternativ til Microsoft. Målet er at reducere udgifterne, øge konkurrencen og styrke den digitale suverænitet.

Statens IT-aktører er i fuld gang med at udvikle et open source -alternativ til Microsoft s dominans, et initiativ, der sigter mod at skabe større konkurrence på markedet og genvinde statens handlefrihed i valget af it-løsninger. Tusindvis af nye arbejds-pc'er er allerede på vej ud til diverse styrelser og institutioner, hvilket indikerer en markant fornyelse og strategisk omstilling af den offentlige sektors digitale infrastruktur.

Den danske stat har i årtier været dybt afhængig af Microsofts produkter og services, en praksis der har forenklet arbejdsgangen, men som samtidig har resulteret i stigende udgifter og et begrænset spillerum i forhold til leverandørvalg. Konsekvenserne af denne afhængighed er blevet stadigt mere tydelige, ikke mindst i lyset af de betydelige økonomiske investeringer, der er nødvendige for at opretholde Microsoft-licenser. I 2024 alene brugte staten over en halv milliard kroner på licenserne, en stigning på hele 20 procent på blot et enkelt år. Denne sommer blev en ny femårig aftale på 4,2 milliarder kroner underskrevet, hvilket understreger behovet for at finde alternative og mere omkostningseffektive løsninger. Udover de økonomiske aspekter er digital suverænitet, det vil sige at sikre landets uafhængighed af amerikansk teknologi, blevet et centralt tema i den offentlige debat. Den stigende bekymring for databeskyttelse, cybersikkerhed og den generelle kontrol over kritiske digitale infrastrukturer har skabt et øget pres for at udforske og implementere alternative teknologier og løsninger. Det er ikke kun et spørgsmål om at spare penge, men også om at sikre en mere robust og uafhængig digital fremtid for Danmark. \Udviklingen af et open source-alternativ er en strategisk beslutning, der potentielt kan ændre dynamikken på det danske it-marked. Open source-løsninger, der er kendetegnet ved deres åbne kode og fleksibilitet, giver staten mulighed for at undgå de traditionelle licensomkostninger og samtidig opnå større kontrol over de anvendte systemer. Dette kan føre til en mere konkurrencepræget marked, hvor flere leverandører kan byde ind med løsninger, og hvor staten har større frihed til at vælge de bedste og mest omkostningseffektive alternativer. Den kommende lancering af det statsejede open source-projekt forventes at tiltrække interesserede fra både offentlige og private sektorer, hvilket kan skabe et økosystem af udviklere og eksperter, der er dedikerede til at forbedre og udvide projektet. Den nye strategi skal være en katalysator for innovation og samarbejde på tværs af sektorerne. Medarbejderne i den offentlige sektor vil få et nyt værktøj, der giver dem mulighed for at være mere fleksible og effektive i deres daglige arbejde. Implementeringen af open source-alternativer kræver en grundig forberedelse og en gradvis overgang. Det er essentielt at sikre, at de nye systemer er kompatible med eksisterende infrastrukturer, at der er tilstrækkelig uddannelse og support til medarbejderne, og at der er en solid plan for datasikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger. \Det er afgørende at forstå, at overgangen til et open source-alternativ ikke blot handler om at erstatte Microsoft-produkter med tilsvarende løsninger. Det er en mulighed for at gentænke den offentlige sektors digitale landskab, for at skabe en mere åben, fleksibel og innovativ infrastruktur. Det er også en chance for at fremme en mere bæredygtig og ansvarlig tilgang til it, hvor fokus er på brugerne, datasikkerhed og interoperabilitet. For dem, der læser med, er det vigtigt at bemærke, at de open source-alternativer ikke blot er en erstatning for Microsoft, men et potentiale til at gentænke den offentlige sektors digitale landskab. Det er en mulighed for at skabe en mere åben, fleksibel og innovativ infrastruktur, der kan fremme et mere samarbejdende og effektivt miljø. Derudover er det vigtigt at huske, at en gradvis implementering af open source er nødvendig for at sikre en succesfuld overgang, og det er afgørende at sikre, at systemerne er kompatible og at der er tilstrækkelig uddannelse og support til medarbejderne. Derfor er det vigtigt, at kommunale IT-direktører tager dette seriøst, da det er en mulighed for at skabe en mere bæredygtig og ansvarlig tilgang til IT. En bruger i kommentarfeltet bemærker med en let ironisk tone, at det er kun ca. ½ år siden, at det eneste alternativ til Microsoft var papir og blyant, og en anden kommenterer, at en 15% stigning på 4 år ikke er specielt meget, og foreslår, at alle flyttes væk fra Microsoft, når den nuværende kontrakt udløber i 2029





Open Source Microsoft Digital Suverænitet Statsit Offentlig Sektor

