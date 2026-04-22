Stagnerende landvind: Bekymrende udvikling i dansk energisektor

Ny opgørelse viser, at udbygningen af landvindmøller er stagneret i Danmark, med en netto-tilvækst på kun 85,7 MW over de seneste tre år, mens 47,2 MW er blevet taget ned. Dette rejser spørgsmål om fremtidige investeringer og bæredygtighed.

En ny opgørelse viser en bekymrende stagnation i udbygningen af landvindmøllekapaciteten i Danmark. Over de seneste tre år er der samlet set blevet tilføjet 85,7 MW fra nye land vindmøller , men samtidig er 47,2 MW blevet taget ned.

Denne netto-tilvækst er langt fra tilstrækkelig til at nå de ambitiøse klimamål, som Danmark har sat sig. Udviklingen rejser spørgsmål om, hvorvidt de nuværende rammebetingelser og incitamenter er tilstrækkelige til at fremme investeringer i landvind. Der er flere faktorer, der kan bidrage til denne stagnation. En af dem er den økonomiske dynamik, hvor det kan være mere rentabelt at nedtage ældre, mindre effektive møller og erstatte dem med færre, men større og mere produktive modeller.

Dette skyldes ofte, at der er bedre tilskudsordninger og en højere kapacitetsfaktor (kf) forbundet med opstilling af nye, større vindmøller. Højden spiller en afgørende rolle, da vindhastigheden generelt er højere jo højere man kommer, hvilket resulterer i en øget energiproduktion. Derudover kan det være en strategisk beslutning at sælge de ældre møller, mens de stadig har en markedsværdi og kan renoveres eller genbruges i udlandet. Nedtagningen af ældre vindmøller rejser også et spørgsmål om bæredygtighed og ressourceudnyttelse.

Selvom det kan være økonomisk fordelagtigt at udskifte møllerne, er det vigtigt at overveje, om der er muligheder for at forlænge levetiden på de eksisterende møller, som det er blevet gjort i København. Dette ville reducere behovet for at producere nye møller og minimere affaldsmængden. En anden udfordring er den lokale modstand mod vindmølleprojekter. Vindmølleindustrien har ofte været kritiseret for at være 'tonedøv' i forhold til bekymringer fra beboere, især vedrørende lavfrekvent støj.

Større vindmøller har typisk en langsommere omdrejningshastighed, hvilket kan reducere støjniveauet, men det er afgørende at adressere beboernes bekymringer og involvere dem i planlægningsprocessen. En mere åben og transparent dialog kan bidrage til at mindske modstanden og sikre en mere smidig udbygning af vindmøllekapaciteten. Derudover er der et æstetisk aspekt at tage hensyn til. Nogle mennesker finder, at landvindmøller er visuelt forstyrrende og påvirker landskabet negativt.

Dette kan føre til protester og forsinkelser i projekterne. Alternativt kunne man overveje at flytte vindmølleparkerne til havs. Havvindmøller har generelt et højere potentiale for energiproduktion, da vindhastigheden er mere konstant og højere over havet. De er også mindre synlige fra land og forårsager derfor mindre visuel forurening.

Dog er havvindmøller dyrere at etablere og vedligeholde end landvindmøller. Derfor er det vigtigt at foretage en grundig cost-benefit analyse, før man træffer en beslutning om, hvor vindmøllerne skal placeres. Uanset placeringen er det afgørende at sikre en bæredygtig og ansvarlig udbygning af vindmøllekapaciteten. Dette indebærer at tage hensyn til både økonomiske, miljømæssige og sociale faktorer.

Det kræver en langsigtet planlægning, der sikrer, at vindmølleparkerne integreres harmonisk i landskabet og bidrager positivt til lokalsamfundet. En fortsat investering i forskning og udvikling af nye teknologier er også afgørende for at reducere omkostningerne og øge effektiviteten af vindmøllerne. Kun ved at kombinere disse tiltag kan Danmark nå sine klimamål og sikre en grøn og bæredygtig fremtid





