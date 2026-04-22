Stagnation i udbygningen af landvindmøller: Bekymrende udvikling for Danmarks klimamål

Ny opgørelse viser, at udbygningen af landvindmøller er stagneret, med en netto-tilvækst på kun 38,5 MW over de seneste tre år. Dette rejser spørgsmål om Danmarks evne til at nå sine ambitiøse klimamål.

En ny opgørelse viser en bekymrende stagnation i udbygningen af land vindmøller i Danmark. Over de seneste tre år er der samlet set blevet tilføjet 85,7 MW ny kapacitet fra landvind, men samtidig er 47,2 MW blevet taget ned.

Denne netto-tilvækst på 38,5 MW er langt fra tilstrækkelig til at nå de ambitiøse klimamål, som Danmark har sat sig. Udviklingen rejser spørgsmål om, hvorvidt de nuværende rammebetingelser og planlægningsprocesser er tilstrækkelige til at fremme en hurtigere og mere effektiv udbygning af vedvarende energi. Nedtagningen af eksisterende møller er særligt problematisk, da det repræsenterer en tabt investering og en forsinkelse i den grønne omstilling. Der er flere mulige årsager til denne stagnation.

Komplekse og tidskrævende godkendelsesprocesser, lokal modstand mod vindmølleprojekter og usikkerhed omkring fremtidige rammebetingelser kan alle bidrage til at bremse udviklingen. Det er afgørende at adressere disse udfordringer for at sikre, at Danmark kan fortsætte med at være førende inden for vedvarende energi. Spørgsmålet om nedtagning af ældre vindmøller er også centralt i debatten.

Mens nogle argumenterer for, at ældre møller bør udskiftes med nyere og mere effektive modeller, peger andre på muligheden for at forlænge levetiden på eksisterende møller, som det er sket i København. Levetidsforlængelse kan være en mere omkostningseffektiv og miljøvenlig løsning, men kræver investeringer i vedligeholdelse og modernisering. Desuden er der en stigende bevidsthed om de gener, som vindmøller kan forårsage for omkringboende, især i form af lavfrekvent støj.

Vindmølleindustrien har ofte været kritiseret for at være 'tonedøv' over for disse bekymringer, og det er vigtigt at inddrage lokalsamfundene i planlægningen af nye vindmølleprojekter for at minimere konflikter og sikre en bredere accept. Større vindmøller har typisk en langsommere omdrejningshastighed, hvilket kan reducere støjniveauet, men det er stadig vigtigt at foretage grundige støjmålinger og implementere støjreducerende foranstaltninger.

Der er en generel opfattelse af, at store vindmøller er mere æstetisk tiltalende end mindre, men det er en subjektiv vurdering, der kan variere fra person til person. En alternativ løsning, som flere foreslår, er at flytte vindmølleparker til havs. Havvindmøller har typisk en højere kapacitetsfaktor end landvindmøller, da vinden er mere konstant og kraftig til havs. Derudover er der mindre modstand fra lokalsamfundene, da havvindmøller ikke påvirker beboelsen i samme grad.

Dog er havvindmøller også dyrere at etablere og vedligeholde end landvindmøller. Uanset hvilken løsning man vælger, er det afgørende at investere i forskning og udvikling af nye teknologier, der kan øge effektiviteten og reducere omkostningerne ved vindenergi. Det er også vigtigt at skabe stabile og langsigtede rammebetingelser, der giver investorerne sikkerhed for deres investeringer. Den grønne omstilling er en kompleks udfordring, der kræver en bred indsats fra både politikerne, industrien og borgerne.

En åben og konstruktiv dialog er afgørende for at finde de bedste løsninger og sikre, at Danmark kan nå sine klimamål og bevare sin position som førende inden for vedvarende energi. Der er behov for en mere holistisk tilgang til planlægningen af vedvarende energiprojekter, der tager hensyn til både miljømæssige, økonomiske og sociale faktorer





