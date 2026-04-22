Stagnation i udbygningen af landvind skaber udfordringer for den grønne omstilling

Nye tal afslører en bekymrende afmatning i opstillingen af landvindmøller i Danmark. Trods klimamål møder udrulningen både bureaukratisk modstand og lokal kritik af landskabets forandring.

Udbygningen af landbaseret vindenergi i Danmark befinder sig i en markant stagnation, der vækker bekymring blandt eksperter og branchefolk, som arbejder for den grønne omstilling. Nye tal viser, at der over de seneste tre år blot er tilført 85,7 MW i kapacitet fra landvindmøller, mens der samtidig er blevet nedtaget 47,2 MW, hvilket efterlader en nettofremgang, der er forsvindende lille i forhold til de ambitiøse klimamål, som Folketinget har vedtaget.

Denne udvikling tegner et billede af en sektor, der møder betydelig modstand og bureaukratiske barrierer, som gør det vanskeligt at realisere det fulde potentiale i den danske vindenergi. Årsagerne til denne opbremsning er mangefacetterede. Debatten om vindmøllernes visuelle påvirkning af landskabet er igen blusset op, hvor kritikere påpeger, at de store møller skaber et industrielt og forstyrrende indtryk i den danske natur. Samtidig opstår der ofte lokale protester, når nye projekter skal godkendes, hvilket forlænger sagsbehandlingstiderne og skaber usikkerhed for investorerne. Selvom moderne vindmøller opererer med en langsommere omdrejningshastighed og dermed fremstår roligere for øjet, er modviljen mod at opstille flere møller på land i visse egne af landet stadig meget udtalt. Diskussionen om, hvorvidt man i stedet bør prioritere havvindmølleparker, vinder derfor gehør hos dem, der frygter for bevarelsen af de danske landskaber. For at få gang i den grønne omstilling igen kræves der sandsynligvis mere end blot teknologiske forbedringer. Det kræver en politisk vilje til at strømline godkendelsesprocesser og eventuelt genoverveje de økonomiske incitamenter for lokalsamfund, der lægger jord til møllerne. Energibranchen peger på, at hvis Danmark skal nå målet om at blive et grønt foregangsland, er landvind en uundværlig brik i puslespillet, da det er en af de billigste og mest effektive måder at producere vedvarende energi på. Udfordringen består nu i at balancere behovet for grøn strøm med hensynet til borgernes trivsel og ønsket om at bevare det danske landskabs karakter. Spørgsmålet er dog stadig, om den politiske proces kan følge med behovet, eller om vi i fremtiden må se en stadig større forskydning af vindenergien ud mod havet, på trods af de højere etableringsomkostninger og logistiske udfordringer, som dette medfører for det samlede energisystem





Vindenergi Grøn Omstilling Landvind Energipolitik Bæredygtighed

