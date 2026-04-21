Stagnation i dansk landvind: Nye tal afslører begrænset vækst

En ny opgørelse viser, at udbygningen af vindmøller på land er stagneret over de seneste tre år, hvilket skaber debat om fremtidens placering af vedvarende energi.

Udbygningen af landbaseret vindenergi i Danmark er i de seneste år gået ind i en fase præget af stilstand og stagnation. En ny og omfattende opgørelse viser, at der over de seneste tre år blot er blevet tilført i alt 85,7 MW fra landvindmøller til det samlede danske energinet.

Samtidig tegner der sig et billede af en sektor i forandring, da hele 47,2 MW er blevet taget ned i samme periode, hvilket betyder, at nettotilvæksten er markant lavere, end hvad mange politikere og klimaeksperter havde håbet på i lyset af den grønne omstilling. Denne udvikling rejser en række kritiske spørgsmål om de politiske rammevilkår og de lokale udfordringer, som projekter på land støder på. Selvom Danmark længe har været foregangsland inden for vindteknologi, antyder tallene, at den folkelige modstand, de komplekse planlægningsprocesser og de tekniske udfordringer ved at placere nye møller i det danske landskab udgør betydelige barrierer. Debatten om, hvorvidt fremtidens vindenergi bør placeres på land eller til søs, er derfor blusset op med fornyet styrke. Mange borgere og kritikere peger på, at landvindmøller kan virke visuelt dominerende og give et industrielt udtryk, der skæmmer de åbne vidder, hvilket ofte fører til lokale protester, der kan forsinke eller helt stoppe projekterne. Der er bred enighed om, at den grønne omstilling kræver en massiv opskalering af vedvarende energi, hvis de nationale klimamål skal nås. Eksperter påpeger dog, at hvis landvind fortsat skal spille en central rolle, kræver det en nytænkning af, hvordan man involverer lokalsamfundene og sikrer bedre økonomiske incitamenter til de berørte områder. Den nuværende stagnation vidner om en balancegang, hvor behovet for hurtig energiudbygning støder mod ønsket om at bevare det visuelle og rekreative landskab. Mens debatten fortsætter, bliver det stadig mere tydeligt, at vejen mod et fossilfrit Danmark ikke alene handler om teknologisk formåen, men i lige så høj grad om politisk vilje, forvaltning og evnen til at skabe folkelig opbakning til de nødvendige forandringer. Fremtiden for dansk vindenergi kræver derfor mere end blot effektive møller, det kræver en holistisk tilgang til energiplanlægning, der tager højde for både de tekniske krav og de menneskelige faktorer, der præger landskabet i det 21. århundrede





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nye værter på DR har tv-fortid: Her har du set dem førFor 15 år siden forsøgte de nye 'Nak og æd'-værter at vinde en af Danmarks største tv-programmer.

Read more »

Familiefar dræbte 7 af sine børn: Nu er nye skræmmende detaljer kommet fremEfterforskningen har bragt nye detaljer frem i den tragiske sag.

Read more »

Abdels nye podcast smider chefredaktører ud og hiver influencere indDet er ikke fordi, der ikke i forvejen findes mediemagasiner. Q&Co, Tabloid og Presselogen bliver allerede sendt ugentligt.Men nu er der endnu et i rækken, efter Abdel Aziz Mahmoud efter en periode med radiotavshed er tilbage med en ny version af sin podcast 'Spotlight'.

Read more »

Nye afsløringer i tragisk sag: Gerningsmand talte om mørke tanker før drab på egne børnNye detaljer om samtalen mellem den formodede gerningsmand og hans familie før drabet på syv børn kaster lys over hans mentale tilstand og de advarselstegn, der gik forud for tragedien.

Read more »

Trafikdrabere igen i retten: Nye tiltaler om narkosalg og narkokørsel for to gengangereTo mænd, der tidligere har dræbt uskyldige i trafikken, skal igen for en dommer. Denne gang er de tiltalt for henholdsvis narkokørsel, kørsel uden kørekort og omfattende narkosalg.

Read more »

Kendte kriminelle profiler i nye alvorlige retssager om narkosalg og vanvidskørselTo mænd, der tidligere er dømt for dødelige trafikulykker, står nu over for nye retsopgør vedrørende narkotikakriminalitet og gentagen vanvidskørsel i København.

Read more »