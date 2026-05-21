Stærkt jordskælv ramte Danmark onsdag eftermiddag

Et stærkt jordskælv med en styrke på 3,9 ramte Danmark onsdag eftermiddag og kunne mærkes flere steder i landet. Jordskælvet stod klart på alle målestationer i Danmark og i det sydlige Sverige og Norge.

onsdag eftermiddag havde en styrke på 3,9, målte efterskælvet, der blev registreret 12 minutter senere, noget mindre. Nemlig 1,8 i styrke, hvilket Trine Dahl-Jensen til DR forklarer er meget, meget mindre, da skalaen er logaritmisk, hvilket vil sige, den ikke er lineær.

Et jordskælv på 7,0 på Richterskalaen er eksempelvis ikke én gang kraftigere end et jordskælv på 6,0 – men ti gange kraftigere. Det kunne ses over en stor del af Danmark og i det sydlige Skandinavien, forklarer Trine Dahl-Jensen til DR. Det var onsdag eftermiddag, at jordskælvet ramte med epicenter i Køge Bugt og kunne mærkes flere steder i landet.

Rigtig mange har mærket det her jordskælv, hvilket ikke er overraskende, fordi med en styrke på 3,9 er det et pænt jordskælv. Og når det sker så tæt på kysten, er der gode chancer for, at folk kan mærke det, forklarede seniorforsker ved GEUS, Tine Larsen. Jordskælvet stod klart på alle målestationer i Danmark og i det sydlige Sverige og Norge, har GEUS oplyst. Her blev der ifølge GEUS målt et jordskælv med en styrke på 4,3





