Støjberg kritiserer Pia Olsen Dyhr for opportunisme i MeToo-debat

Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg mener, at SFs formand Pia Olsen Dyhr har sat sig selv i en svær situation efter MeToo-sager i SF. Støjberg fremhæver behovet for nuancer i debatten.

Inger Støjberg , formand for Danmarksdemokraterne, har kritiseret SFs formand Pia Olsen Dyhr for at have sat sig selv i en vanskelig situation i kølvandet på MeToo-sagerne i SF.

Støjberg udtalte i podcasten Borgerlig Tabloid, at Dyhr har placeret sig på en meget høj hest og tatoveret symboler, hvilket nu rammer hende som en boomerang. Kritikken kommer efter at SF ansatte en tidligere rådgiver, som for seks år siden stoppede i partiet efter flere krænkelsessager. Ifølge Støjberg viser sagen en mangel på konsistens hos Dyhr, der tidligere har været meget aktiv i MeToo-debatten.

Støjberg fremhævede behovet for at nuancere MeToo-debatten, da hun mener, at mindre forseelser som en hånd på låret ofte blev sidestillet med alvorlige overgreb. Det synes hun ikke tager overgreb alvorligt. Joachim B. Olsen, debatredaktør på B.T. , bakkede op og påpegede, at der var opportunisme i debatten, hvor nogle sprang på dagsordenen uden nuancer.

Men nu, når det passer ind i egen agenda, ønskes der pludselig nuancer. Støjberg erklærede sig enig og understregede, at hun oplever en tendens til at rode alting rundt i samme hat i MeToo-sammenhænge. Som et eksempel på at stå fast på sine holdninger nævnte Støjberg sagen om Boghandleren fra Brønshøj, Said Mansour, som hun var medansvarlig for at udvise i 2019.

Hun beskrev det som en glædens dag, da han døde, og brugte det til at illustrere sin principielle tilgang. Støjbergs kommentarer har genoplivet debatten om politisk integritet og MeToos indflydelse på dansk politik. Hun opfordrer til en mere nuanceret tilgang, der skelner mellem forskellige grader af krænkelser og undgår at sætte alle over en kam. Diskussionen viser de dybe politiske skel i synet på MeToo-bevægelsen





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