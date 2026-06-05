Støbejernsgrill stjålet fra MENY Kibæks baggård efter kun seks timer

To skraldere stjal to store grill fra MENY Kibæks ulåste baggård natten til onsdag, blot seks timer efter de var sat ud. Købmand Mette Duedal Hansen er frustreret og håber på returnering.

To skraldere havde mere end almindeligt lange fingre, da de natten til onsdag stjal to store støbejernsgrill fra MENY Kibæks baggård. Tyveri et skete blot seks timer efter, at købmand Mette Duedal Hansen havde placeret grillene udenfor, klar til et udendørs arrangement torsdag middag.

Overvågningskameraer fangede de to personer, der først rodede i forretningens skraldespande, inden de fik øje på grillene. Den ene grill blev båret ind i en bil og kørt væk, hvorefter den anden blev hentet. Grillene er lavet af støbejern og vejer adskillige kilo, så tyvene må have haft godt med kræfter, selv om de var to om opgaven. Købmand Mette Duedal Hansen er frustreret over tyveriet, men endnu mere over, at det overhovedet kunne ske.

Vi har blomster stående ude året rundt, og der er aldrig blevet knækket så meget som en gren på dem. Men her kunne vi kun have nogle grill til at stå ude i seks timer. Det er mere det mærkelige ved det, siger hun. Normalt har forretningen tit besøg af skraldere, men aldrig tidligere er noget blevet stjålet fra baggården.

Tyveriet fandt sted kort før midnat, og købmanden håber stadig på, at grillene bliver fundet og afleveret tilbage. Hun havde købt dem for blot 14 dage siden og vil gerne undgå at skulle investere i nye allerede. Til arrangementet torsdag måtte MENY Kibæk låne en grill, så det kunne gennemføres. Men om to måneder er der byfest, og endnu er der ikke fundet en løsning på, hvordan man skal sikre grillene.

Mette Duedal Hansen appellerer direkte til tyvene: Kom tilbage med vores grill. Man skal jo ikke tage noget, der ikke er ens eget. Hun håber, at nogen måske har set noget mistænkeligt, og at grillene kan returneres. Tyveriet er meldt til politiet, men der er endnu ingen spor.

Købmanden overvejer nu at investere i bedre sikring af baggården eller at opbevare værdifulde genstande indendørs. Det er en trist udvikling, for vi har altid haft tillid til, at tingene kan stå her i fred, siger hun. Historien har skabt opmærksomhed i lokalsamfundet, og flere borgere har tilbudt hjælp til at finde de stjålne grill. MENY Kibæk håber på en lykkelig slutning, så byfesten kan afholdes som planlagt





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