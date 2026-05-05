Sportsstjerner sagsøger Better Collective for millioner

En række danske sportsstjerner, herunder håndboldspillere og badmintonhelte, kræver 6,6 millioner kroner af Better Collective for uautoriseret brug af deres billeder i kommerciel sammenhæng.

En række af Danmarks mest fremtrædende sportsstjerner, herunder flere nøglefigurer fra herrelandsholdet i håndbold samt badmintonheltene Viktor Axelsen og Anders Antonsen , har anlagt en retssag mod Better Collective , selskabet bag det populære betting-site SpilXperten.

De samlede krav beløber sig til imponerende 6,6 millioner kroner. Ifølge Se og Hør, der har haft adgang til retsdokumenterne, er kernen i konflikten uautoriseret brug af sportsstjernernes billeder i kommercielle sammenhænge. Blandt de håndboldspillere, der er involveret i sagen, finder man profiler som Mathias Gidsel, Emil Nielsen og Simon Pytlick, hvilket understreger sagens betydning for dansk sport. Sportsstjernerne argumenterer for, at SpilXperten har udnyttet deres personlige brand og image uden forudgående aftale eller kompensation.

Better Collective fastholder dog, at brugen af billederne var berettiget, idet de hævder, at SpilXperten fungerer som et nyhedsmedie, og billederne derfor blev anvendt i en journalistisk kontekst. Denne fortolkning afgøres nu ved Sø- og Handelsretten. Retssagen drejer sig om en række billeder, som SpilXperten angiveligt har anvendt i markedsføringsmateriale på deres sociale medieprofiler – Instagram og X (tidligere Twitter) – samt på deres hjemmeside, www.spilxperten.com.

Sagsøgerne hævder, at Better Collective har udnyttet deres personlige brand og Dansk Håndbolds kommercielle rettigheder til landsholdets trøje og logo på en utilbørlig måde. De mener, at billederne er blevet brugt til at promovere SpilXpertens tjenester og øge deres kommercielle værdi, hvilket de anser for at være en krænkelse af deres rettigheder. Udover de personlige krav fra sportsstjernerne, ønsker de også at sikre økonomisk støtte til landsholdene.

De kræver samlet 3.850.000 kroner personligt fordelt på de involverede atleter, samt en donation på 100.000 kroner til spillerpuljen for herrelandsholdet og 50.000 kroner til kvindelandsholdet. DanskHåndbold selv kræver yderligere 2,6 millioner kroner i erstatning. Troels Trads Hansen, presseansvarlig for både herre- og damelandsholdet, bekræfter sagen og understreger DanskHåndbolds fulde støtte til både spillerne og Spillerforeningen. Sagen har allerede været for Sø- og Handelsretten i flere dage, hvor begge parter har fremlagt deres argumenter og beviser.

Better Collective insisterer på deres uskyld og argumenterer for, at deres brug af billederne var i overensstemmelse med lovgivningen og god forretningsskik. De har anmodet om frifindelse, men har samtidig indikeret, at de er villige til at betale et mindre beløb til sagsøgerne, hvis de skulle tabe sagen. Retssagen har vakt stor opmærksomhed i sportsverdenen og rejser vigtige spørgsmål om rettighederne til personlige billeder og kommerciel udnyttelse af sportsstjerners image.

Afgørelsen i sagen kan få betydelige konsekvenser for fremtidige samarbejder mellem sportsfolk og betting-selskaber, og den kan potentielt skabe præcedens for lignende sager i fremtiden. Retten forventes at afsige dom på et senere tidspunkt, efter at have gennemgået alle fremlagte beviser og argumenter. Spændingen er stor, og udfaldet af sagen vil blive fulgt tæt af både sportsstjerner, betting-selskaber og juridiske eksperter





