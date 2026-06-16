Sportsnyt: Hamilton vinder, Karstoft skadet, og Knicks laver kæmpe comeback

En samling af de seneste sportsnyheder: Lewis Hamilton triumferer i Barcelona, den danske sprinter Karstoft kæmper med en ny skade, Carolina Hurricanes nærmer sig Stanley Cup, og New York Knicks laver et historisk comeback i NBA.

Der er både triumfer og bekymringer i dansk og international sport i disse dage. Den danske sprinter Astrid Glenner-Frandsen, bedre kendt som Karstoft , kæmper igen med en skade.

Denne gang er det overgangen mellem hendes højre læg og akillessene, der driller. Karstoft, som tidligere har været opereret i venstre akillessene, gjorde comeback ved de nordiske mesterskaber i maj efter 22 måneders skadespause. Hun løb 100 meter på 11,10 sekunder, et resultat der ellers ville have været dansk rekord, hvis ikke for meget vind. Belastningen i højre underben er en reaktion på kroppens pres efter den lange pause, forklarer hun.

Samtidig glæder Københavns overborgmester Sisse Marie Welling sig til, at Danmarks Idrætsforbund afholder DM i over 40 sportsgrene i byen, støttet med 13 millioner kroner fra Megaeventpuljen. Hun håber, at københavnerne vil komme og heppe og måske selv prøve kræfter med sportsgrene som padel, atletik eller bueskydning. I Formel 1-verdenen bød søndagens grandprix i Barcelona på en overraskende sejr til Ferrari-køreren Lewis Hamilton. Det var hans første sejr efter skiftet til Ferrari og den første i næsten to år.

Hamilton vandt foran de forventede Mercedes-kørere og blev med sejren den ældste vinder af et Formel 1-løb siden Jack Brabham i 1970. Briten har nu 106 grandprix-sejre og overgik Michael Schumachers rekord med syv sejre i Barcelona. Mercedes' stime af seks sæsonsejre blev brudt, da Kimi Antonelli udgik med tekniske problemer. I kajaksporten sikrede en dansk roer sig EM-titlen ved mesterskaberne i Montemor-o-Velho.

Den forsvarende europamester blev slået, og sejren er en del af kvalifikationen til OL i Los Angeles 2028. I NHL er Carolina Hurricanes med Nikolaj Ehlers kun en sejr fra at vinde Stanley Cup. Natten til fredag vandt de 4-2 over Vegas Golden Knights, og Ehlers leverede tre assister. Frederik Andersen var dog bænket til fordel for Brandon Bussi.

Carolina kan sikre sig mesterskabet næste kamp. I atletik satte den 20-årige amerikanske løber Ja'Kobe Tharp verdensrekord på 110 meter hæk med tiden 12,75 sekunder ved NCAA-mesterskaberne, hvilket er første gang i 50 år, at en verdensrekord falder ved disse mesterskaber. Endelig skrev New York Knicks sig ind i historiebøgerne med et vildt comeback mod San Antonio Spurs i NBA.

Efter at have været bagud med 29 point vandt de 107-106 takket være Jalen Brunson og OG Anunoby, der tippede bolden i kurven med 1,3 sekunder tilbage





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Hamilton Karstoft Ehlers Knicks NBA

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