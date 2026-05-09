Sportslig Rundvisning: Dansk Ishockey, Badminton og Tennis i Fokus

En omfattende gennemgang af landsholdets forberedelser til ishockey-VM, succeser for danske NHL-stjerner, udfordringer i badminton og lederskifte i Dansk Tennis Forbund.

Det danske herrelandshold i ishockey har været igennem en intens og varieret forberedelsesperiode, inden de nu skal rejse til Schweiz for at deltage i det kommende VM i ishockey, som skydes i gang i næste uge.

Landsholdet havde i starten af deres testkampe vist stor styrke med tre sejre i træk, men mødte modstand i deres allersidste testkamp. For anden dag i træk stod Danmark over for Slovakiet på udebane, og hvor det første opgør endte med en overbevisende 3-0 sejr til danskerne, vendte resultatet i det andet møde. Her lykkedes det slovakkernes at tage overkampen med en 4-2 sejr, hvilket betyder, at de rejser til VM med medvind.

Den danske trup, der inkluderer profiler som Michael Jepsen Jensen, Mikkel Michelsen, Rasmus Jensen, Frederik Jakobsen og Villads Nagel, har vist deres klasse tidligere i forberedelserne, blandt andet ved at besejre storfavoritten Polen, som måtte nøjes med en andenplads. Udover sejren over Polen har Danmark også taget sejre over både Norge og Ungarn.

I den første kamp mod Slovakiet var det Mathias From, der satte gang i festlighederne med et mål i første periode, hvorefter Frederik Storm udbyggede føringen i starten af tredje periode, hvilket sikrede den overraskende sejr. Samtidig sker der store ting i den hjemlige ishockeyklub Aalborg Pirates, hvor den erfarne Heinz Ehlers tiltræder i en ny og central funktion som udviklingschef.

I denne rolle skal han stå i spidsen for klubbens talentudvikling og sikre, at fremtidens spillere bliver formet i et professionelt træningsmiljø gennem et tæt samarbejde med moderklubben Aalborg Ishockey Klub. Derudover vil Ehlers også fungere som assistenttræner for førsteholdet. Sportschef Ronny Larsen har udtalt, at Heinz er et af de største trænernavne i dansk ishockeyhistorie med mange års erfaring på absolut højeste niveau, hvor kravene til professionalisme og indstilling er enorme.

Efter to årtier i schweiziske klubber og en periode som landstræner vender Ehlers nu hjem til Aalborg, hvilket sportschefen beskriver som et resultat af Ehlers store hjerte for klubben og projektet. På den internationale scene i Nordamerika fortsætter succesen for danske spillere i NHL. Nikolaj Ehlers og Frederik Andersen fra Carolina Hurricanes er tæt på at nå en semifinale i slutspillet. Klubben har leveret tre sejre i træk over Philadelphia Flyers og fører nu serien 3-0.

Da der spilles bedst af syv kampe, kræver det kun én sejr mere for at gå videre. I det seneste opgør i Philadelphia scorede den 30-årige Nikolaj Ehlers det afsluttende mål til 4-1 efter et hurtigt kontraangreb i tredje periode. Frederik Andersen leverede ligeledes en solid præstation i målet med en redningsprocent på over 94 procent, hvilket understreger holdets defensive styrke. Inden for badminton har resultaterne dog været mere skuffende.

I ottendedelsfinalen mod Taiwan led det danske hold et klart nederlag med 0-3 i kampe. Jonathan Groth startede stærkt mod Yi-Hsin Feng og førte 8-0 i første sæt, men endte med at tabe efter en dramatisk afslutning, trods en spektakulær redning af en matchbold. Anders Lind mødte verdens nummer syv, Yun-ju Lin, i en kamp præget af frustration, som endte 3-1 til taiwaneren.

Tobias Rasmussen forsøgte at holde Danmark i liv mod Guan-Hong Kuo og formåede at udligne til 1-1 i sæt, men det blev ikke nok til at sikre sejren. Endelig er der store organisatoriske ændringer i Dansk Tennis Forbund. Efter 12 år i tjenesten forlader Jens Anker Andersen sin post som følge af en organisationsændring. Direktør Michael Ask har takket ham for en kæmpe indsats, der har løftet elite- og talentområdet markant.

Rollen som vicedirektør og det sportslige ansvar overtages nu af Martin Linnet Killemose, der tidligere har været tennischef i KB og har repræsenteret Danmark i 20 Davis Cup-kampe. Sideløbende i sportsverdenen har en dansk golfspiller leveret to stabile runder på 66 og 67 slag, hvilket har placeret ham på en delt førsteplads med italieneren Stefano Mazzoli med i alt 11 slag under par. Desuden er Mads Søgaard, der deltog i OL, nu klar til VM-turneringen, som starter senere i maj





