Sportsjournalister under national sportseufori: Vanvittige historier og nationalisme

En lektor fra Københavns Universitet og en kollega fra Loughborough University gennemgår en teoretisk tidsskriftsartikel om sportsjournalisters afvigelser fra journalistiske idealer, når deres eget hold vinder eller når Danmark eller andre nationalt ansvarlige hold competes i sportsbegivenheder. De teoriserer to idealtyper af sportsjournalistiske afvigelser i sådanne situation.

Under sportsbegivenheder med nationale aktører, som når Danmark eller andre holdsportslag vinder eller konkurrerer, kan sportsjournalister afvige fra deres ellers cementerede principper. I slike situationer kan de tillade sig at sige vanvittige ting og Dawid-slå-Goliat-fortællinger, særligt når resultatet er overbevisende.

Eksempler er når Norge slog England i 1981, eller når Bjarne Riis vandt en etape i Tour de France i 1996. Forfatterne af artiklen, Ulrik Wagner og Michael Skye, teoriserer to idealtyper af sportsjournalistiske afvigelser under sådanne begivenheder: en tilstand af nervøsitet over at tabe, som skaber aggressive historier, og en tilstand af national ekstase, som bringer med nationalistiske metaforer og beskrivelse af modstanderen. Dette kan føre til et twist i retning af nationalisme





journalistendk / 🏆 18. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sport Journalisme National Sportseufori Vanvittige Historier Nationalisme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flere og flere vil bo i et bofællesskabFlere og flere vælger at bo i bofællesskaber. Det viser en ny rapport fra Aalborg Universitet. En af dem er Maxi Novak, der ikke kunne forestille sig at bo på en anden måde.

Read more »

Dyremødre, der gør en særlig indsats for at sikre deres afkomVidenskab.dk har fremhævet dyremødre, der gør en særlig indsats for at sikre deres afkom, så arten overlever. Mads Frost Bertelsen og lektor Lars Vilhelmsen fra Københavns Zoo og Statens Naturhistoriske Museum har udpeget dyremødre, der ligesom menneskemødre fortjener en særlig hyldest for deres indsats.

Read more »

Fysisk og digital verden smelter sammen: Her er lufthavnschefens fem nedslagVed den netop overståede V2 Security-konference kom it-chefen i Københavns Lufthavn med punkter til, hvordan man navigerer i en virkelighed af hybride angreb.

Read more »

Ramze Abdullah Hassan Jabr tiltalt for ovenstående ulovlighederIndtil videre er det endnu usagt, hvad slags varer de to mænd, herunder Ramze Abdullah Hassan Jabr, stjålte fra Rema 1000. Københavns Vestegns Politi har tiltalt ham for at have ført Jaguars på Holbækmotorvejen, påvirket af både bevidsthedspåvirkende stoffer og alkohol, og ikke at have holdt op, da ordensmagten indtrådte. Ramze Abdullah Hassan Jabr har ikke været til sagen, da sagen køres som en domsmandssag.

Read more »