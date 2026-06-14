Sportshundrede: Emil Nielsen hyldet, Trump fylder 80, Knicks vinder NBA

Denne udgave af Sportshundrede dækker Emil Nielsens storslåede præstation i Champions League-finalen og hans transfer til Veszprém, Curaçaos historiske VM-mål, Trumps 80-årsdag, Kevin Magnussens Le Mans-mareridte, Niels Brandts VM-minde med Thomas Gravesen, David Nielsens Instagram-duel, New York Knicks' første NBA-mesterskab siden 1973, Australiens overraskende sejr, Skotlands drømmestart på VM, Vinicius Juniors mål, Højbjergs kontroversielle interview efter Eriksen-kollapset og Nadia Nadims rolle i HK Køges mesterskab.

Emil Nielsen leverede en fremragende præstation i FC Barcelona's sejr i Champions League -finalen over Füchse Berlin. Flere stjerner udtrykte deres anerkendelse af den dygtige målmand, som nu skifter til den ungariske storklub Veszprém.

Curaçaos Livano Comenicia scorede nationens første VM-mål i kampen mod Tyskland, hvilket bragtepartiet på 1-1 og løste stor jubel både på banen og påTribunen. Den amerikanske præsident Donald Trump fylder 80 år søndag, og danske politikere som Ulla Terkelsen, Mogens Lykketoft og Bertel Haarder deler deres råd om at nå den høje alder. Kevin Magnussen beskriver et mareridtsagtigt Le Mans, hvor hans bil i går mistede et dæk og i dag havde problemer med en løs forbindelse.

I TV 2's program 'VM-trænerne' var The Minds of 99-sanger Niels Brandt gæst og afslørede sit bedste VM-minde, som involverede Thomas Gravesen. David Nielsen deltog i en Instagram-duel med seere, hvor han forudså at der ikke ville blive vist røde kort i åbningskampen, modsat seernes forventning. Som straf blev David sat til at gå i vandet på Bryggen, og han vil have flere forudsigelser tirsdag.

New York Knicks vandt NBA-mesterskabet for første gang siden 1973, hvilket førte til tårer og stor jubel i Manhattan. Australien sikrede en overraskende 2-0 sejr over Tyrkiet, hvilket fik fans til at fejre i København. Skotland startede VM med en drømmestart efter en 1-0-sejr over Haiti takket være John McGinns mål i første halvleg. Vinicius Junior viste sin magi og scorede et vigtigt mål for Brasilien.

Efter Christian Eriksens kollaps i Odense gav anfører Pierre-Emil Højbjerg et interview til TV 2, som efterfølgende blev kritiseret for at være for langtrækkende og uempathisk. Debatten har nået Presselogen. Nadia Nadim blev hyldet, da HK Køge sikrede mesterskabet, men hun vil ikke afsløre, om hun stopper karrieren





tv2nyhederne / 🏆 17. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Emil Nielsen FC Barcelona Champions League Veszprem Curaçao VM Livano Comenicia Donald Trump 80 År Kevin Magnussen Le Mans The Minds Of 99 Niels Brandt Thomas Gravesen David Nielsen Instagram Tv2sportdk New York Knicks NBA Australien Tyrkiet Skotland Haiti John Mcginn Vinicius Junior Brasilien Christian Eriksen Pierre-Emil Højbjerg TV 2 Presselogen Nadia Nadim HK Køge Mesterskab

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

New York Knicks vinder NBA-mesterskab for første gang siden 1973New York Knicks har sikret sig NBA-titlen efter en spændende sejr over San Antonio Spurs i finalen. Holdet vandt finaleserien 4-1 og skrev historie med deres første mesterskab i mere end 50 år.

Read more »

Kløft mellem jubel og vold efter Knicks' NBA-sejrTusindvis af jublende basketballfans strømmede sent lørdag ud i New Yorks gader for at fejre New York Knicks historiske NBA-sejr, men udviklede sig også voldeligt med hærværk og angreb på politiet, hvor flere blev anholdt.

Read more »

Mathias Gidsel og Emil Nielsen i Champions League-finalen; nyt lovforslag om ejendomsvurderingerMathias Gidsel blev topscorer i Champions League-finalen, selvom Füchse Berlin tabte til Barcelona. Emil sikret Barcelona trofæet og skifter til Veszprém. Derudover præsenteres et nyt lovforslag, der ændrer ejendomsvurderingerne for 2026 og 2027, og der er planlagt en VM-fest i Hvide Sande samt et indbrud i en varevogn i Herning.

Read more »

Emil Nielsen var årsagen til, at Barcelona vandt Champions LeagueBarcelonas Emil Nielsen var årsagen til, at Barcelona vandt Champions League med en 37-34-finalesejr over Füchse Berlin. Ifølge modstanderne var Emil Nielsen den mest træfsikre målmand nogensinde.

Read more »