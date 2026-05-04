Sport, Priskrig og Storkeunge: Dagens Nyheder

En samling af dagens vigtigste nyheder fra sport, økonomi og samfund, inklusive fodbold, cykling, priskrig mellem discountkæder og en storkeunge.

Fodbold eksperter David Nielsen og Lars Jacobsen var i pausen af kampen mellem FC Midtjylland og Viborg enige om, at Dario Osorio burde have modtaget et rødt kort for en grov forseelse mod Daniel Anyembe.

Episoden har vakt debat om dommerkendelser og grænsen for, hvad der er acceptabelt spil i Superligaen. Samtidig er der international opmærksomhed omkring Met Gala i New York, hvor boykotopfordringer lyder efter udnævnelsen af Amazon-grundlæggeren Jeff Bezos som hovedsponsor. USA-korrespondent Celina Liv Danielsen rapporterer om den stigende kritik, der fokuserer på Bezos' rolle og de etiske spørgsmål, der rejses ved hans involvering i den prestigefyldte modebegivenhed. Kritikken spænder bredt og omfatter bekymringer over arbejdsforhold i Amazon og Bezos' indflydelse på medierne.

I cykelverdenen er der glædelige nyheder for Frankrig, da det unge talent Paul Seixas er blevet udtaget til at deltage i Tour de France til sommer. Seixas afslørede nyheden i en rørende video, hvor han delte sin begejstring med sine bedsteforældre, hvilket understreger den personlige betydning af denne milepæl i hans karriere.

Samtidig giver TV 2's Andrea Dragsdahl et indblik i livet i Kyivs zoologiske have, hvor dyrepasserne kæmper for at skabe en normal hverdag for dyrene midt i krigens realiteter. Hendes reportage viser den utrættelige indsats for at beskytte og pleje dyrene under vanskelige omstændigheder. På hjemmefronten følger vi Peter og Michael, et par der driver en Meny-butik i Kalundborg, og som også er gift med hinanden.

TV 2 ØST PLAY præsenterer første afsnit af serien 'Købmand og kærlighed', der udforsker dynamikken mellem deres professionelle og personlige liv, og hvordan de navigerer i udfordringerne ved at være både kolleger og ægtefæller. I Superligaen oplevede AGF en sejr på 2-1 over Sønderjyske, hvor den 18-årige James Bogere brillerede og scorede et afgørende mål. Bogere udtrykker sin glæde over at spille i Danmark og beskriver det som en langvarig drøm, der nu er gået i opfyldelse.

Priskrigen mellem discountkæderne Lidl og Netto er eskaleret, efter at Lidl har annonceret permanente prisfald på over 200 varer. Netto har svaret igen med lignende tiltag, hvilket indikerer en intens konkurrence om prisfølsomme forbrugere. Denne udvikling sker kort efter, at Nettos ejer, Salling Group, havde varslet prisstigninger på grund af den ustabile situation i Mellemøsten. Skjern Håndbold måtte se drømmen om en semifinaleplads smuldre, da de tabte til GOG med 36-27.

Emil Bergholt udtrykker sin skuffelse over præstationen og erkender, at holdet ikke levede op til forventningerne. Inter har sikret sig det italienske mesterskab for 21. gang i historien efter en overbevisende sejr på 2-0 over Parma. Tusindvis af kvinder samledes til den årlige damefrokost på Døllefjelde-Musse marked, hvor der var fri bar, mandestrip, kostumer og konkurrence om den fedeste hat.

Den første storkeunge er klækket i år, og det er det første af fem æg, der udklækkedes natten til søndag i reden, som beboes af storkene Connie og Thorkild. Emil Marling måtte afbryde visningen af et tv-program, da han så sig selv i en ophedet diskussion med sin medforræder i podcasten 'Fanget af Forræder'. Viborg FF-træner Nickolai Lund blev spurgt om Midtjyllands held med selvmål i de seneste kampe.

Burhan G fortolkede Tina Dickows hit 'Open wide', men oplevede nervøsitet, da han skulle fremføre den for hende. Morten Dahlin (V) er klar til at fortsætte forhandlingerne, men Hans Engell er skeptisk over for Venstres taktik





