Sport, politik ogulykker i en begivenhedsrig dag i Danmark

En oversigt over flere begivenheder fra Danmark, herunder cykelløbet Tour de Wallonie, fodboldlandsholdets forberedelse til VM, en mistænkt begivenhed på Skive Festival, politiske reaktioner på nye forslag, en melee ved et brand, og en byfests forberedelser.

Den danske cykelrytter Anders Foldager (Jayco), født i Skive, sprintede fredag til en fjérdeplads på den 5. og sidste etape af det belgiske etapeløb Tour de Wallonie.

I den samlede stilling blev Oliver vinder, og Foldager sluttede på en fjérdeplads 20 sekunder efter vinderen. Foldager startede løbet med en andenplads på mandag. Det danske kvindelandshold i fodbold møder fredag aften Sverige i en kamp, der potentielt kan afgøre deltagelsen til VM, og det bliver i første omgang uden anfører og angrebses Pernille Harder.

Den 33-årige Harder har i de seneste dage lider af en muskelskade og var i et kapløb med tiden for at blive klar, et kapløb hun tabte. Bayern München-angriberen, der har 171 landskampe på CV'et, vil dog være på bænken, men det kan ikke udelukkes, at hun eventuelt kan blive bragt ind i kampen. Hvis Danmark slår Sverige, som de gjorde med 2-1 i april, kan VM-billetten være sikret, men det kræver dog at Italien ikke vinder point mod Serbien.

Der var stor bekymring, da to 16-årige blev fundet bevidstløse på campingområdet på Skive Festival. Derfor er frivillige forældre nu trådt til. Borgmesteren i Ikast-Brande Kommune, Ib Boye Lauritsen (V), er skepticisk over for udenrigs- og integrationsminister Morten Bødskovs (A) meldinger om et dansk udrejsecenter uden for EU. Han siger til TV MIDTVEST, at han foretrækker handling frem for taler og ser frem til at se, om ministeren har opnået noget om et halvt år.

Da Bjarne Andersen fra Thisted torsdag aften så nyheder på TV MIDTVEST, var der en historie der fangede hans opmærksomhed specielt. Vi fortalte om flere midt- og vestjyder, der var blevet snydt af den såkaldte Armani-mand. Han reagerede med overraskelse, idet han genkendte situationen fra sit eget forsøgte bedrageriforsøg. Han beskriver manneren som en typisk trickster.

Dette budskab blev spredt især af Enhedslisten efter offentliggørelsen af regeringsgrundlaget for den nydannede regering tirsdag, hvor Enhedslisten udgør det parlamentariske grundlag. Der er dog ingen garanti for, at den planlagte gratis tandpleje til alle vil blive gennemført, siger udenrigsminister og formand for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen. I regeringsgrundlaget står der en ambition om, at man inden for ti år skal have skatteyderfinansieret tandlæge uden egenbetaling, men det er ikke sikkert, at det kan nås inden for den tidsramme.

Derimod kan regeringen forpligte sig til at tage konkrete skridt i denne valgperiode, især for de mest sårbare grupper, og det vil blive prioriteret i de kommende finanslove, forklarer Lars Løkke Rasmussen. Flere store havvindmølleelementer skal transporteres fra Give til Hvide Sande. Nordjyllands Brandvæsen blev kaldt fredag eftermiddag til en virksomhed i Koldby i Thy, hvor en rengøringsmedarbejder havde set røg i en produktionshal og slået alarm.

Røgen kom fra en olieklud, der var blevet efterladt i en skraldespand og selvantændt. Brandvæsnet fik dog hurtigt lukket ilden. En medarbejder fra brandvæsnet, Jesper Madsen, fortæller, at en olieklud i en skraldespand kan某善, heldigvis var det en metallspand, så det blev en hurtigt stævnet hændelse. De mentende elementer skulle have været brugt til helstegte pattegrise til en byfest, men de er nu ødelagt.

Venstre fejrede grundlovsdag som sædvanlig, selv om de denne gang var oppositionspartiet. Det påvirker ikke Marianne Bredal, Venstre-borgmester i Struer. Kathrine Heindahl skal styrke Ikast med nogle fysiske og defensive kvaliteter i den kommende sæson, siger direktør Daniel Grønhøj. Heindahl, der er 34 år og fra Fyn, fortalte tidligere i maj til TV 2 Sport, at hun oprindeligt planlagde at spille i udlandet, men grundet forskellige årsager blev overtrædelsen ikke til.

Hun var usikker på sin fremtid, men stregspilleren var overbevist om, at nye muligheder ville dukke op





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