Opsummering af vigtige nyheder inden for sport, international politik, militære konflikter og kultur. Bl.a. Marokkos sejr i VM, droneangreb på Moskva, G7-topmødet, og retssagen mod Marius Borg Høiby.

Flere begivenheder har skåret op i nyhederne inden for sport, politik, internationale anliggender og natur. Inden for sporten har Marokko sikret en sejr over Skotland i fodbold-VM, hvilket placerede dem spillerne i gruppens topposition.

Tyske VM-dommer Felix Zwayer oplevede en stressing kamp hvor USA besejrede Australien. Schweiz Rundt blev præget af voldsomt vejr, hvor Jonatan Narváez fra UAE Team Emirates vandt en etape, og Magnus Cort vandt feltets spurt, mens Tadej Pogacar fortsat leder stort i klassementet. Desuden var der en decideret ydmygelse for Canada, da de som værtsnation tabte til Qatar i anden runde af VM-slutrunden i en kamp med mange mål og ballade.

I politik er den norske kongefamilie i centrum efter retssagen mod Marius Borg Høiby, hvor der er enighed om, at han fik samme retslige behandling som alle andre, men særbehandling var et emne uden for retssalen. Italiens premierminister har kraftigt afvist påstande om, at hun skulle have "tigget" Trump om et billede til G7-topmødet.

USA's præsident Donald Trump har underskrevet et forståelsespapir med Iran, efter et møde i Frankrig under G7-topmødet, hvor han også var til middag på Versailles-slottet sammen med blandt andre Frankrigs præsident Macron. I internationale anliggender nablede Ruslands hovedstad Moskva torsdag et stort droneangreb, det største mod byen siden starten af krigen, hvor blandt andet et olieraffinaderi blev ramt. Videoer fra angrepet er blevet meget delt på sociale medier, hvilket伯收入ydmygelsen for Putin, som korrespondent Claus Borg forklarer.

Selv om angrebet var stort, kender nogle indbyggere i Moskva ikke til det. Yderligere har Forsvaret i Danmark konkluderet, at der var droner over landet sidste efterår. Desuden ankom seks pensionerede galdebjørne fra Sydkorea til Knuthenborg Safaripark i Danmark efter en international redningsaktion; de var brugt i galdeindustrien og levet i små bure. I kulturnyt har komiker Mark le Fêvre delt sine personlige højdepunkter fra alle tidligere sæsoner af 'Stormester' til fejring af 10 sæsoner.

Afslutningsvis har Donald Trump fået genopført den store pool foran Lincoln Memorial i Washington D.C. , en renovering, der har genereret adskillige historier. Dette er en opsummering af de vigtigste nyheder fra inden for sport, politik, internationale anliggender og kultur





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