Sport og kriminalitet i fokus: Vingegaard tæt på Giro-sejr, rumænere dømmes for indbrud, og Herning mister værtskab

Jonas Vingegaard er tæt på at vinde Giro d'Italia, mens rumænske tyvebander slår rekord i Danmark. Herning mister værtskab for håndbold-slutrunder, og Jesperhus fejrer 60 år.

Midt- og Vestjylland står over for en blandet nyhedsdag med både sportslig succes, bekymrende kriminalitet og lokale begivenheder. Jonas Vingegaard er tæt på at vinde Giro d'Italia efter en dominerende præstation i bjergene, mens Frederik Andersen og Carolina Hurricanes har spillet sig videre til Stanley Cup-finalen.

Samtidig viser nye tal, at rumænske tyvebander slår rekord i Danmark med 1376 dømte sidste år, og tallet fortsætter med at stige. I Herning er borgmester Dorte West skuffet over, at DanskHåndbold har valgt København som værtsby for kommende slutrunder, og Jesperhus fejrer sit 60-års jubilæum med en mindeplade for stifterne. Jonas Vingegaard, den danske cykelrytter fra Midt- og Vestjylland, har vundet stor popularitet under Giro d'Italia.

Italienske fans hylder ham med flag og råb, og han er snublende tæt på at vinde løbet. Inden den 20. etape udtalte han, at hans mål var at vinde etapen, og han fik en særlig hilsen hjemmefra. I NHL spillede Frederik Andersen en fremragende kamp for Carolina Hurricanes og reddede 23 skud, hvilket sikrede holdet en plads i Stanley Cup-finalen.

Det skete blot to dage efter, at hans mangeårige agent, Claude Lemieux, blev fundet død i en alder af 60 år. Andersen var tydeligt rørt og roste holdets støtte. Kriminalitetstallene viser en bekymrende tendens: Rekordmange rumænere bliver dømt for indbrud og tyveri i Danmark - i gennemsnit fire om dagen. TV 2 rapporterer, at Rumænien er det land, hvor flest dømte udlændinge kommer fra.

I Skive har politiet rejst sigtelser mod en 22-årig mand, der fredag skabte kaos på gaden. En fodbolddommer blev torsdag aften truet af en far under en kamp, hvilket understreger en kedelig tendens blandt forældre. På den positive side fejrer Jesperhus sit 60-års jubilæum med afsløring af en mindeplade for stifterne Niels og Edith Overgaard. Parkens direktør, Henrik Munksgaard, fortæller, at Jesperhus startede som et familieeventyr med en gartnerfamilie på Mors.

Derudover gjorde Rally Kjellerup en grøn indsats ved at plante træer for at give noget tilbage til naturen. Løbsleder Kenneth Svensen understreger vigtigheden af at tage ansvar for miljøet, når man bruger naturen til idræt. Endelig har Tony Dakota, kendt fra TV-programmet 'Grænseløst Forelsket', fået en overraskelse med posten, men detaljerne er endnu ikke offentliggjort





