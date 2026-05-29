Spiralsagerapporter oversættes mere langsomt end forventet, mens trafikkaoset på Amager fortsætter. I USA er der oprettet en fond til at kompensere Trumps allierede, og i Danmark har byggearbejdere blokeret på grund af udestående løn. Der er også nyheder om Hajj-sikkerhed, udvisning af diplomat, og ændringer i dyrevelfærdsmærkning.

Der er flere nyheder, der har optaget offentligheden i Danmark og internationalt. I Grønland er der uro over Spiralsagen , der handler om kvinder og piger helt ned til 13 år, som ufrivilligt fik lagt spiral op af danske læger i 1960'erne og 1970'erne.

To juridiske rapporter om sagen skulle oprindeligt have været oversatte, men oversættelsen har taget længere tid end forventet på grund af den høje faglige kvalitet og kompleksiteten. Der er også trafikkaos på Amager siden tirsdag, og det ser ikke ud til at lette snart. Årsagerne til den pludselige kø er ikke fuldt ud klarlagt, men det skyldes sandsynligvis en kombination af vejarbejde og andre faktorer.

I USA har den tidligere præsident Donald Trump fået oprettet en fond til at kompensere sine allierede, der mener at være blevet uretfærdigt forfulgt under den tidligere Biden-administration. Som led i aftalen dropper Trump, hans sønner og hans virksomhed et søgsmål mod de amerikanske skattemyndigheder. I Nordjylland har restauranter og caféer problemer med at skaffe arbejdskraft, selvom der er mange kunder på denne tid af året.

USA fejrer 250-års uafhængigheden den 4. juli, og regeringen prøver at få lovgivning på plads for at udstede en 250-dollar-seddel med Donald Trumps ansigt. I Rusland har talsperson Maria Zakharova afvist beskyldninger om, at Rusland har dræbt udenlandske byggearbejdere, og kalder det ubegrundet. I Danmark har byggearbejdere fra Nyt OUH blokeret indkørslerne til byggepladsen, fordi de ikke har fået udbetalt deres løn.

Energinet, der er involveret i vejarbejdet på Artillerivej, har dog meddelt, at de er foran tidsplanen og håber at kunne afslutte arbejdet inden sommerferien, hvis der gennemføres ekstra arbejdstimer og weekendarbejde. Under dette års Hajj i Mekka har myndighederne truffet foranstaltninger for at beskytte pilgrimme mod varme på op mod 48 grader, efter at 1.300 pilgrimme døde i 2024, hvor mange dødsfald var relateret til varmen.

I Danmark er rapperen Benny Jamz udelukket fra at spille på Grøn til sommer, efter han fik en dom på tre måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af kniv. I Rumænien har præsident Nicusor Dan annonceret udvisning af en udenlandsk diplomat og lukning af det pågældende konsulat, hvilket Rusland har svaret på med at love en hurtig reaktion.

Dyrenes Beskyttelse har desuden besluttet at afvikle sit velfærdsmærke Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse og i stedet fokusere mere på økologi og plantebaseret forbrug. Endelig kan rejsende over Storebæltsbroen i næste uge forvente kø, hvis arbejdet ikke bliver færdigt som planlagt





