Spejdere iilingual: Spejdere taler ikke om ulve, stillet mod advarsler fra myndighederne

Ulve fylder meget i debatten, og det er også noget, de taler om blandt spejdere. Men vi er ikke bekymrede, lyder det fra flere spejderledere, vi har talt med. Særligt aktuelt er det blevet, efter at myndighederne har advaret mod at lade børn under ti år gå alene i områder med ulve.

Ulve fylder meget i debatten, og det er også noget, de taler om blandt spejdere. Men vi er ikke bekymrede, lyder det fra flere spejderledere, vi har talt med.

Særligt aktuelt er det blevet, efter at myndighederne har advaret mod at lade børn under ti år gå alene i områder med ulve. Hos de blå spejdere i Skørping er ulvene tæt på. De er set både nær spejdernes hus og i den nærliggende skov. - Det er somme tider, at børnene nævner det: ‘Åh nej, bare der nu ikke er ulve.

’ Så tager vi en beroligende snak om, at de ikke skal være bange, fordi vi altid er flere sammen, siger gruppeleder for DDS Skørping Torben Momme Holm. Myndighedernes advarsel kommer efter flere tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker – dog uden at angribe. - Men vi plejer heller ikke lade børnene gå alene, lyder det fra spejderlederen. Hos De Blå Spejdere i Skørping er ulvene blevet set både tæt på spejdernes hus og i den nærliggende skov.

(Foto: © Louise Lønsmann Grønbech). styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø understreger i en mail til DR, at ulvene ikke udgør en akut fare for mennesker. Den nye anbefaling kommer for at undgå utrygge episoder for børn under ti år. - Jeg tænker, at det er et forsøg på ansvarsfraskrivelse fra myndighederne. Hvis der går noget galt, så kan de sige, ‘de har sagt det.

’ - Hvis vi skal have ulve i Danmark, så er vi nødt til at finde os i lidt større forholdsregler eller omtanke. Men jeg tror ikke, at det er et reelt problem





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Collective Spejdere Deťom Børn Spørgsmål Advarsler Begrænsninger Indvdr. Ampms Ikke Nok ULVER Limited

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dansk valgkamp i landbrugets tegn: Opbakning til dyrevelfærd, men spørgsmålstegn over den virkelighedspraksisDebatten om dansk landbrug og dyrevelfærd har været hård gennem valgkampen, med politikere kappes om at love bedre forhold for dyrene, samtidig med at spørgsmålstegn omkring højere priser på fødevarer har kommunikerer i baggrunden. En ny undersøgelse tyder på, at en stor del af befolkningen fortsat er villige til at betale mere for fødevarer med højere dyrevelfærd. Langsames placeringer og forventninger går imidlertid i en anden retning. Repræsentanter for brancheorganisationen FødevareDanmark bemærker, at opbakningen til dyrevelfærd er god, men at holdningerne ofte står i modsætning til handlingerne. De frygter, at nye krav kan svække konkurrenceevnen, særligt i landdistrikterne, hvor der er risiko for at miste kundebase og arbejdspladser til udenlandske konkurrenter. Samtidig efterlyser FødevareDanmark en samlet vurdering af konsekvenserne af nye afgifter og krav til erhvervet. Fyderконаen forventer, at byrderne bliver vurderet uindtilrettelæggeligt i forhold til deres indflydelse på hele fødevarekæden fra jord til bord

Read more »

Deler helt særligt minde: 'Det er jo hele min ungdom'Hanne Jacobsen var torsdag tilbage i Cirkusrevyen, hvor hun har gode minder - blandt andet med sin verdensberømte mand, Mads Mikkelsen.

Read more »

Mødre ældes hurtigere end kvinder, der ikke får børn, men der kan være gevinsterA journalist and assistant editor at Ideer, a science section of Weekendavisen, has conducted a study on blood samples from nearly 2,000 women's cells, which suggests that becoming a mother can accelerate a woman's aging by up to 11 years. Additionally, the article mentions the link between rickets and biological aging, and the role of masculinity in children's behavior.

Read more »

Ekspert vurderer fremtidens natur-byer: »Det skal ikke bare være grønt, men kunne rumme liv«Hvordan kan vi tænke en mere biodiversitets- og miljøvenlig fremtid ind i vores bybillede? Er biogene materialer overhovedet en god løsning til byggeri? Det og meget mere forholder ekspert i biodiversitet sig til på DAC’s udstilling ‘Age of Nature’.

Read more »