Spar penge på mad: Timing er nøglen til billigere indkøb

Flere planlægger indkøb og udnytter nedsatte varer tæt på udløbsdatoen. Lidl i Frankrig sælger nu kød og fisk til spotpriser for at undgå madspild, og danske forbrugere kan også drage fordel af lignende tiltag ved at handle på de rigtige tidspunkter.

Flere og flere danske forbrugere er begyndt at planlægge deres indkøb mere omhyggeligt og strategisk end tidligere. Denne tendens er drevet af et stigende fokus på at spare penge og minimere madspild, og den indebærer ofte, at man holder øje med specifikke tidspunkter på dagen, hvor priserne er mest favorable.

Det kræver en smule timing og opmærksomhed, men potentialet for at opnå betydelige besparelser på indkøbsbonen er reelt, især i supermarkeder og discountbutikker, hvor priserne ofte justeres flere gange i løbet af dagen. Denne udvikling er særligt tydelig i forbindelse med varer, der nærmer sig deres sidste anvendelsesdato, og som derfor sættes ned i pris for at undgå, at de ender som affald.

Lidl i Frankrig har for eksempel intensiveret sin indsats mod madspild, og denne strategi er nu udvidet til at omfatte ikke kun frugt og grønt, men også kød og fisk. Disse varer kan nu sælges til priser så lave som 0,50 euro pr. pakke, hvilket repræsenterer en betydelig rabat i forhold til den oprindelige pris. Det er vigtigt at understrege, at disse varer stadig er fuldt ud spiselige og sikre at indtage, men de er simpelthen tæt på deres udløbsdato.

Ved at sætte priserne ned kraftigt håber Lidl at tiltrække kunder, der er villige til at købe disse varer og dermed reducere mængden af mad, der går til spilde. For forbrugerne er dette en fantastisk mulighed for at spare penge på deres indkøb, samtidig med at de bidrager til en mere bæredygtig praksis. Timing er afgørende for at få fat i disse tilbud.

Varerne bliver gradvist mærket ned, først med mindre rabatter og senere med større, helt ned til de nævnte 0,50 euro. Det bedste tidspunkt at besøge butikken er typisk mellem klokken 9 og 10 om formiddagen. På dette tidspunkt er udvalget af nedsatte varer størst, da hylderne netop er blevet opdateret med nye varer, der nærmer sig deres sidste anvendelsesdato. Men der kan også være held at hente senere på dagen.

Sidst på eftermiddagen og tidligt på aftenen bliver nye varer sat ned, hvis de stadig ikke er solgt i løbet af dagen. Det er derfor en god idé at være fleksibel og besøge butikken på forskellige tidspunkter for at øge chancerne for at finde gode tilbud. Lidls koncept med populære grøntsagskasser til lav pris har længe været en integreret del af deres strategi for at reducere madspild og tilbyde kunderne gode priser.

Disse kasser indeholder ofte frugt og grønt, der er ved at blive overmodent eller har mindre kosmetiske fejl, men som stadig er fuldt ud spiselige. For at identificere de nedsatte varer bruges små klistermærker eller farvede labels, der tydeligt viser, hvor meget prisen er sat ned. Det kræver dog lidt overblik og hurtig beslutning, da disse varer ofte forsvinder hurtigt fra hylderne, især hvis der er tale om populære produkter.

For at maksimere besparelserne og undgå at skulle smide mad ud, kan det være en fordel at have tilstrækkelig fryseplads derhjemme. På den måde kan man fryse varerne ned og forlænge deres holdbarhed, så de kan nydes senere. For de forbrugere, der er villige til at investere lidt tid og energi i at planlægge deres indkøb og holde øje med de rigtige tidspunkter, kan besparelsen være markant.

Det er en win-win situation for både forbrugerne og miljøet, da det reducerer madspild og giver mulighed for at spare penge på indkøbene. Denne tendens forventes at fortsætte i fremtiden, da flere og flere forbrugere bliver opmærksomme på fordelene ved at handle strategisk og bæredygtigt





