Spørg Videnskaben: Sådan laver du den bedste kompost

En læser spørger Videnskab.dk’s brevkasse, Spørg Videnskaben, om hvordan man laver den bedste kompost. Professoren Per Gundersen giver et detaljeret svar om forskellige metoder og materialer.

Videnskab.dk’s læserbrevkasse, Spørg Videnskaben , giver læserne mulighed for at stille forskere spørgsmål om en bred vifte af emner, fra det banale til det dybtgående. Journalisten bag Spørg Videnskaben har en baggrund som pressemedarbejder på Christiansborg og nyhedsjournalist på Den Uafhængige, og har skrevet om emner som biologi, rumfart, svampe og forskningsformidling.

Særligt interesserer journalisten sig for forhistorisk verden, livets oprindelse, rummet og evolution. Læserne opfordres til at stille spørgsmål, især dem der udspringer af ægte nysgerrighed og undren. I en nylig udgave af Spørg Videnskaben stillede en læser spørgsmålet om, hvordan man laver den bedste kompost. Spørgsmålet blev besvaret af Per Gundersen, professor i skov- og landskabsøkologi ved Københavns Universitet, som er en passioneret haveentusiast.

Professoren understreger vigtigheden af at genbruge haveaffald og undgå at transportere det væk. Han beskriver sin egen komposteringsmetode, der involverer både en kompostbeholder til køkkenaffald og et system med kvashegn og kvasbede til grovere materiale. Kvashegn består af større grene, der over tid nedbrydes og danner en grov kompost i bunden, mens kvasbede er lave hegn, hvor man løbende kan tilføje materiale som hækafklip og smågrene.

Det nederste lag af kvasbedene, der efter nogle år er blevet til humus, kan graves op og bruges som gødning. Professoren forklarer, at humus er det organiske stof, der er tilbage efter nedbrydningen af plantemateriale, og at det forbedrer jordens evne til at holde på vand og næringsstoffer. Han fremhæver også de miljømæssige fordele ved at kompostere, da det reducerer behovet for at købe kunstgødning og sparer transport til genbrugsstationen.

Udover kompostering diskuteres også, hvordan man undgår at tiltrække rotter og mus til komposten. Professoren anbefaler at undgå at kompostere madaffald som brød og kødrester, da rotter primært reagerer på mad. Mus er mindre problematiske og vil typisk ikke søge ind i huset. Han tilføjer endda, at gamle musereder kan være nyttige for humlebier, der bruger dem til at bygge deres egne reder.

Essensen af svaret er, at kompostering er en bæredygtig og miljøvenlig måde at forbedre jorden i haven på, og at der findes forskellige metoder til at gøre det, afhængigt af materialet og ens egne præferencer. Spørg Videnskaben fortsætter med at være en platform for læsernes nysgerrighed og forskernes viden, og opfordrer til at stille spørgsmål om alt mellem himmel og jord





