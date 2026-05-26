Souvenir‑museum på Tranekær Slot: En samling af 3.000 rejseminder til salg

Det unikke souvenir‑museum i den gamle teaterbygning ved Tranekær Slot på Langeland, drevet af Hans og hans kone siden 1991, indeholder omkring 3.000 genstande - fra en miniature-rymdfærge til en halskæde med tørrede abekæber - og skal nu sælges i forbindelse med bygningens renovering.

I den gamle teaterbygning ved Tranekær Slot på Langeland har Hans Rossen sammen med sin kone i mere end tre årtier bevaret en af Danmarks mest usædvanlige souvenir-samlinger.

Det startede i 1991 på Københavns loppemarkeder, men voksede hurtigt, da rejsende og samlere begyndte at bringe deres fundende skatte ind til museet. I dag rummer samlingen omkring 3.000 genstande, fra en amerikansk rumfærge i miniatureformat, en mekanisk kalender fra Paris, en halskæde med tørrede abekæber til en halv‑fræk kinesisk elfenbensfigur. En særlig særudstilling viser cirka 30 "forbudte" objekter, som er lånt af Naturstyrelsen og som ikke følger med i den samlede forretning.

Disse genstande skifter årligt ud og omfatter blandt andet en leopardskind, der blev beslaglagt i tolden, samt andre illegale varer, der illustrerer den mørke side af souvenir‑handlen. Hans Rossen, som nu er 83 år, ser på sin samling som et kulturelt arkiv snarere end kunst.

"En souvenir er ikke kunst og skal ikke være kunst - det er mindet om en rigtig god ferie", forklarer han, mens han påpeger, at souvernir‑museer kan eksistere i enhver by, fra Langeland til New York eller Berlin. Hans egen fascination for de små genstande, der kan vække minder om barndomsrejser eller eksotiske eventyr, understøttes af trendforsker Dorte Wimmer, som peger på, at souvenirs forlänger feriens følelse og opfylder en nostalgisk længsel i en digital tidsalder.

På grund af den forestående renovering af teaterbygningen har parret besluttet at sælge hele samlingen, så de mange ferieminder kan rejse videre. Samtidig vil de forbudte objekter, som for eksempel den macabre halskæde med tørrede abekæber, blive returneret til Naturstyrelsen. Museet holder åbent i perioderne juni‑august og i efterårsferien, så de sidste besøgende kan opleve den eklektiske blanding af harmløse magnet‑og‑klokke‑souvenirer samt de mere kontroversielle artefakter.

Besøgende kan dermed få et indblik i, hvordan et enkelt minde kan spænge tværs over grænser, love og tid, og hvordan samlingen har udviklet sig fra en personlig hobby til et unikt kulturhistorisk arkiv





