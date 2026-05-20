Southampton skrottet fra finale i 'Spygate'-sag

Southampton er blevet skrottet fra finalepladsen i den omdiskuterede 'Spygate'-sag, efter at det engelske fodboldforbund har vurderet, at klubben ulovligt har filmet andre klubbers træning. Oprykningen til Premier League skal nu findes mellem Hull City og Middlesbrough den 23. maj på Wembley.

Det glade vanvid udspiller sig i øjeblikket i England, hvor en helt vild sag fra den næstbedste engelske fodboldrække har fået en opsigtsvækkende afslutning tirsdag aften.

En voldsom hammer er nemlig faldet for Southampton i den omdiskuterede 'Spygate', og straffen kan B.T.s sportsredaktør ikke mindes at have set større. Det engelske fodboldforbund har vurderet, at Southampton er skyldige i at have spioneret på flere af sine modstandere i løbet af den snart overståede Championship-sæson. Det er blandt andet sket forud for playoff-semifinalen med Middlesbrough, der sikrede de bolsjestribede fra sydkysten en plads i den mytiske sæsonfinale på Wembley, som sikrer vinderen oprykning til Premier League.

Southampton nu – qua forbundets dom – blevet skrottet fra, og finalepladsen er i stedet gået til de forurettede fra Middlesbrough. Og det bliver ikke kun kostbart sportsligt for klubben, der mange gange tidligere har været blandt de bedste 20 klubber i England. Potentielt koster det Southampton et par milliarder kroner at have sendt praktikanten på spiontogt, lyder det fra Lasse Vøge med henvisning til forbundets forklaring om, at klubben ulovligt har filmet andre klubbers træning.

Oprykningen sikrer vinderen en gigantisk pose penge i sponsorater og tv-penge, som nu fjernes for snuden af manager Tonda Eckerts og hans Southampton-tropper. Flere engelske medier – herunder Sky Sports – mener at have fanget Southamptons spion med fingrene i kagedåsen og har delt et billede af, hvad de påstår er, et medlem af Southamptons stab, der optager Middlesbroughs træning. Den sidste oprykker til Premier League skal nu findes mellem Hull City og Middlesbrough den 23. maj på Wembley





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Southampton Spygate Championship Middlesbrough Wembley Premier League Spion Filming Ulovlig Forbundets Dom Straf Potentielt Billions Sponsorer Tv-Penge Sky Sports Hull City Middlesbrough Wembley Spion Filming Ulovlig Forbundets Dom Straf Potentielt Billions Sponsorer Tv-Penge Sky Sports

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guldstatue af Trump ved golfresort i Florida, Hillerupgolfens Jesper Tøfting-huldigning, Lewandowski spille sine sidste for FC Barcelona, Gashbin Hagis høje bølger i Forræder-optagelserSeveral news articles covering events and developments from around the world, including the unveiling of a gold statue of Donald Trump at his golf resort in Florida, the golden birthday concert in Aarhus for former AGF-player Jesper Tøfting, Lewandowski's final match for FC Barcelona, and the high-sea scenes in the shooting of the Danish TV series 'Forræder'.

Read more »

Tidligere galdebjørne på vej til Danmark: Andersensiver reddet fra abejoneSeks asiatiske sortbjørne fra sydkoreanske bjørnefarme bliver reddet fra sekvensering og flytter til et nyt hjem i Danmark.

Read more »

Landsret frifinder chef for vanrøgt i Mols BjergeTidligere skovrider fra Naturstyrelsens afdeling i Kronjylland får oprejsning i sag om behandling af kreaturer.

Read more »

For spillerne i Aalborg Håndbold kommer sæsonens højdepunkt nu. Christian Linds forberedelse til det har stået på i flere månederHvordan arbejder man som fysisk træner for landets bedste håndboldhold? Få svarene fra Christian Lind fra Aalborg Håndbold

Read more »

Politiet jagter mor, der har fjernet sit seks måneder gamle barn midt i livsvigtig behandlingEn voldsom sag udspiller sig i den tyske by Duisburg, hvor en seks måneder gammel baby er forsvundet fra et hospital. Barnet forsvandt natten til tirsdag fra Helios-klinikken, og politiet advarer nu om, at den lille baby er i akut livsfare. De foreløbige beviser peger direkte mod barnets egen mor, en 31-årig kvinde, som mistænkes for at have fjernet babyen fra hospitalet, før den livsvigtige behandling var afsluttet.

Read more »

Manchester City kan ikke hentes efter 1-1- jafn ude mod BournemouthArsenal har nu to sejre i træk og indtager førstepladsen inden den sidste runde af Premier League, mens Manchester City blev slået ved lige i en tæt kamp på udebane.

Read more »