Sosu'er i Fredensgade - et arbejde, der kræver faglighed og personlighed

Anna Toft og Cecilie Brunhøj er to sosu'er, der arbejder i Fredensgade i Grenaa. De er hverdagens ansigter for de mennesker, der bor i gaden, og de har udviklet et særligt sprog og humor til at kommunikere med dem.

Anna Toft og Cecilie Brunhøj er to sosu'er , der arbejder i Fredensgade i Grenaa . De er hverdagens ansigter for de mennesker, der bor i gaden, og de har udviklet et særligt sprog og humor til at kommunikere med dem.

De kommer ikke med løftede øjenbryn eller pegefingre, men med spørgsmål og tilbud om hjælp. De er fast tilknyttet Fredensgade og giver mere af sig selv her, end de ville gøre på et plejehjem. De kalder det afgørende, at de kender beboerne og har en god relation til dem. De får nogle megadybe samtaler, som ingen andre vil få, og de bliver inviteret ind i beboernes liv på en helt anden måde.

Beboerne er taknemmelige for deres hjælp til at holde sig ædru og til at få antabus to gange om ugen. Arbejdet i Fredensgade er ikke noget for alle, men Anna Toft og Cecilie Brunhøj kan ikke undvære det. De brænder for at gøre hverdagen en smule bedre for beboerne og glæder sig over, hvordan de passer på hinanden som en slags slægtskab





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Socialt Arbejde Sosu'er Fredensgade Grenaa Sociologi Socialt Arbejde

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