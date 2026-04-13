Sonja Oppenhagen om aldring i rampelyset: En lille lur er blevet nødvendig

Den folkekære skuespiller Sonja Oppenhagen , der fyldte 77 år, er stadig aktiv og i fuld gang med arbejdslivet. Hendes lange og succesfulde karriere har budt på roller i ikoniske serier og teaterstykker, og hun fortsætter med at begejstre publikum. Selvom hun stadig trives i rampelyset, er der dog en lille justering, hun har måttet foretage for at imødekomme alderen. Oppenhagen er aktuel med succesforestillingen ' Renæssancen ' på Nørrebro Teater, der udforsker livet for kvinder over 67 år.

Forestillingen har været en stor succes, og den har givet Oppenhagen en ny indsigt i, hvordan kroppen og energien ændrer sig med alderen. Selvom hun altid har været kendt for sin energi og arbejdsomhed, har hun for første gang oplevet behovet for en lille pause før en forestilling. Sonja Oppenhagen fortæller åbent om sin erfaring med at blive ældre i en branche, der ofte hylder ungdom. Hun har altid været vant til lange arbejdsdage og intense roller, men nu oplever hun, at kroppen har brug for en smule mere hvile. I et interview afslører Oppenhagen, at hun er begyndt at tage en halv times lur inden forestillinger. Dette er en ny vane, som hun har indført for at sikre, at hun kan yde sit bedste på scenen. Hun understreger dog, at dette ikke er en generel regel for alle skuespillere. Hver enkelt skuespiller har forskellige behov, og det afhænger også af, hvilken type rolle man spiller, og hvor meget koncentration den kræver. Oppenhagen har haft en lang og varieret karriere, der har givet hende et solidt fundament for at tackle de udfordringer, der følger med at blive ældre. Hun ser det ikke som et problem, men snarere som en justering, der gør det muligt for hende at fortsætte med at udfolde sit talent. Sonja Oppenhagen har haft en enestående karriere, hvor hun har medvirket i flere af Danmarks mest elskede produktioner. Fra rollen som Agnes i 'Matador' i slutningen af 70erne til 'Badehotellet', der sluttede forrige år, har hun formået at charmere og berøre publikum med sin talentfulde præstationer. Hendes evne til at portrættere forskellige karakterer og hendes engagement i sit arbejde har gjort hende til en af landets mest respekterede skuespillere. 'Renæssancen' er blot det seneste eksempel på hendes fortsatte engagement og hendes evne til at være relevant for publikum. Hun er et forbillede for mange, og hendes historie er en påmindelse om, at alder ikke behøver at være en begrænsning. Hun er et bevis på, at passion og engagement kan fortsætte med at blomstre, uanset hvor mange år der går. Igennem alle årene har hun bevaret et smil, en energi og et engagement, som har holdt hende i toppen af dansk skuespil. Hendes fortsatte virke er en inspiration for mange, og hendes åbenhed omkring aldring er med til at nedbryde tabuer og skabe en mere realistisk forståelse af, hvad det vil sige at blive ældre i rampelyset





